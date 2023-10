El vigente apego del PP a los actos en plena calle se ha reflejado, este miércoles al mediodía, en las arterias más céntricas de Málaga. Junto a la emblemática calle Larios de su ciudad, y bajo una carpa del partido que lo protegía del sol, el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha protagonizado un acto en el que afiliados y simpatizantes populares agitaban pequeñas banderas de España adornadas con los símbolos del PP. En la intemperie soleada del mediodía, la intervención de Bendodo se ha visto acompañada de gritos de 'viva el Partido Popular', 'viva España' o 'viva Elías'. Incluso, una espontánea se remontó casi un siglo atrás en el tiempo y proclamó aquello de 'España: una, grande y libre'. Justo antes, Elías Bendodo pronunció un discurso en el que afirmó que "el 12 de octubre siempre es un día de celebración, pero este año un poco menos". "Coincide con el momento en el que la ambición desmedida del presidente del Gobierno y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, más daño le está haciendo a este país", añadió el dirigente popular.

"La gente no es tonta"

Bendodo apuntó que "Sánchez está culpando al PP de forma preventiva de la pitada que puede llevarse en el Día de la Hispanidad". "La gente no es tonta, si te abuchea es por algo, la calle no es patrimonio de nadie; y la calle le da la espalda a Sánchez, que sólo quiere palmeros, palmas y no pitos, y si el fotógrafo no lo saca guapo, Sánchez lo despide", espetó.

Bendodo consideró que Sánchez "no puede hacer una investidura por detrás, engañando a los españoles". "Hoy nos hemos enterado de que ha hablado por teléfono con Junqueras, el primero al que indultó; ¿el próximo al que va a llamar va a ser Puigdemont o va a ir directamente a verlo a Waterloo?", se preguntó el coordinador general del PP.

La imagen internacional de España

A juicio de Bendodo, "Sánchez está manchando la imagen internacional de España en el peor momento posible porque Europa nos está mirando con lupa, la presidencia del Consejo de la Unión Europea se tiene una vez cada 13 años". "Sánchez tiene la presidencia de la UE y los líos de Sánchez con sus socios no puede enturbiarla; España no aparece en la declaración conjunta de apoyo a Israel, Francia sí, porque su socio de Gobierno no sabe que Hamas es un grupo terrorista", dijo.

Bendodo reiteró que "al PP le duele España y le preocupa lo que puede venir". "Feijóo se ha quedado a tres síes de ser presidente por no vender a España", afirmó antes de aseverar que una hipotética repetición electoral no dependerá del PP ni de Pedro Sánchez "sino de Puigdemont, que será quién lo decida". "El PP le va a recordar todos los días del año a Sánchez -mañana, tarde y noche- el daño que le está haciendo a España", sentenció.

Bendodo señaló que "la diferencia entre el PP y el sanchismo se resume en una idea". "Para Feijóo, lo más importante es España y está por encima de todo lo demás; Feijóo estaba dispuesto a desgastarse por España para ser presidente y no a desgastar a España para ser presidente como hará Sánchez", recalcó.

Amnistía

El dirigente del PP recordó que ninguno de los cuatro principales partidos -PP, PSOE, Vox y Sumar- "llevaba la amnistía en su programa electoral". "Sánchez nos ha tomado el pelo, dijo que no la iba a hacer pero ahora es posible porque la está intentando plantear; si Sánchez cree que tan buena es la amnistía para la convivencia que lo someta a los españoles en unas nuevas elecciones el 14 de enero, todo lo contrario será un fraude", aseveró.

En este punto, Bendodo sostuvo que, en relación a este asunto, "los únicos que dicen la verdad son los independentistas, habían de amnistía, referéndum y autodeterminación". "Decir que no al referéndum y que la amnistía es el mal menor es también tomarle el pelo a la gente", agregó.

En su repaso de la actualidad, Bendodo añadió que "el sanchismo vuelve a subir la apuesta y se está preparando para indultar a una forma de proceder como la de los ERE de Andalucía, donde el socialismo se gastaba el dinero de los parados en colocar a amiguetes, en juergas o en cocaína". "A Sánchez le cabe todo, ya sea la amnistía o indultar a la cúpula socialista por los ERE de Andalucía; primero negó el indulto de los ERE, luego cambió el código del PSOE para poder hacerlos y ahora ha empezado a tramitarlo", afirmó Bendodo.