El líder del PSC, Salvador Illa, viajará el próximo 11 y 12 de octubre a Bruselas con una intensa agenda en el Parlamento Europeo bajo el brazo. A pesar de que su visita a la capital belga se producirá con las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez en plena ebullición, no tiene previsión ninguna de reunirse con el 'expresident' Carles Puigdemont, como sí que hizo la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a principios de septiembre. Entre los encuentros que ocuparán buena parte de las dos jornadas de trabajo que tiene diseñadas destacan el que mantendrá con el comisario de mercado interior, Thierry Breton -el sexto comisario europeo con el que se reúne en dos años-, con el vicepresidente de la Eurocámara, Marc Angel, así como con el delegado del Govern en Bruselas, Ignasi Centelles.

De hecho, es el tercer otoño que, desde que asumió la batuta del partido, Illa viaja a la Eurocámara con vocación de ejercer de embajador de la situación política en Cataluña y en el Estado, así como a empaparse del contexto europeo, aún marcado por la guerra en Ucrania y sus derivadas económicas y sociales. Desde que tomó las riendas del PSC, se ha propuesto "reforzar" la presencia e influencia de Cataluña en las instituciones europeas, que considera que quedó debilitada durante los momentos álgidos del 'procés'. Justo hace un año, el 'president' Pere Aragonès logró romper con siete años de ausencia de la Generalitat ante la Unión Europea.

Desvinculación de la investidura

Como jefe de la oposición y en el marco de su propósito de proyectarse como alternativa al actual Govern, Illa se esmera en labrarse un rol de interlocutor europeo. En todo caso, los socialistas catalanes desvinculan totalmente el viaje de esas negociaciones con los independentistas, para las que el líder del PSC se ha coordinado Sánchez. No obstante, en el horizonte está la oficialidad del catalán en el Parlamento Europeo, cuestión que se abordará de nuevo el 24 de octubre y que es uno de los "cobros por adelantado" que fija Junts para su apoyo en la investidura.

Illa no conoce a Puigdemont -no han coincidido en tiempo político ni espacio- ni ha hablado nunca directamente con él. Sostiene que no es momento de "fotos", sino de trabajar con "discreción". Sin embargo, ante el protagonismo que Sánchez quiere dar a su barón catalán, el 'expresident' arremetió este jueves contra él asegurando que "no podrá ser nunca un interlocutor válido". Lo hizo después de que el dirigente concretara que no es contrario al traspaso de Rodalies y alabara la mesa de diálogo como instrumento para "generar confianza", afirmaciones que en ERC han recibido como agua de mayo.

El sexto comisario en dos años

El calendario previsto implicará que Illa esté fuera del Estado el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. La reunión agendada con Thierry Breton es la sexta que mantiene Illa con un comisario eurpeo en los últimos dos años. En 2021 hizo lo propio con el de trabajo y derechos sociales, Nicolas Schmit, y Josep Borrell, alto representante de la Comisión Europea; y en 2022 con la de cohesión y reformas, Elisa Ferreira; el de relaciones interinstitucionales y prospectiva, además de vicepresidente, Maroš Šefčovič; y el de economía, Paolo Gentiloni. También mantendrá un encuentro con el secretario general del Partido Socialista Europeo, Giacomo Filibeck, así como con los eurodiputados del PSC Laura Ballarín y Javi López y funcionarios de la UE. Aprovechará también el desplazamiento para asistir a la presentación del libro de Raimon Obiols, 'En tiempos extraños', y para cenar con el embajador del Gobierno español en la capital europea, Marcos Alonso, y la presidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García.