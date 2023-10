El día después de reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha plantado en Cataluña con su agenda política y social bajo el brazo, la senda que trata de consensuar con el PSOE para que la próxima legislatura no sea de mera "continuidad". Unas negociaciones con la participación indispensable de los independentistas y con una amnistía en el epicentro que, sin mencionarla, Díaz ha vuelto a avalar. "Vamos a conseguir la convivencia y el reencuentro y acabar con un conflicto al que nunca deberíamos haber llegado", ha proclamado. Pero, consciente de que hay más carpetas candentes, se ha comprometido también con el traspaso de Rodalies en una semana con nuevos caos en la red ferroviaria y el Govern de Pere Aragonès subiendo los decibelios para que la Moncloa ceda ante una reivindicación histórica.

Díaz se ha reunido con los líderes de CCOO y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, y este viernes lo hará con Pimec. Su objetivo: tener aliados para lograr que los socialistas se comprometan con medidas como la reducción de la jornada laboral, la ley de cuidados o la subida del salario mínimo, pero también con la desjudicialización del 'procés'. Los sindicatos han bendecido, precisamente, que haya "medidas de gracia" que consideran que contribuyen también a la estabilidad política y social en Cataluña.

En la "antesala" de la reedición de la coalición

Sin embargo, Díaz ha dejado claro que no revelaría ningún detalle de la propuesta sobre amnistía que su espacio está trabajando con Jaume Asens al frente. "Discreción, seriedad y diálogo, diálogo, diálogo", ha recetado augurando que se está en la "antesala" de la reedición de la coalición del PSOE y Sumar pese a que todavía queda mucho trecho por recorrer. Enfrente, ha asegurado, hay una derecha de PP y Vox a los que ha acusado de ser "auténticos rebeldes contra la Constitución española" con su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de buscar "incendiar Cataluña" con manifestaciones como la convocada el próximo domingo en Barcelona.

Más allá de la referencia velada a esa amnistía para la que se están intercambiando propuestas entre bambalinas, Díaz ha bendecido el traspaso de Rodalies que reclaman tanto ERC como los Comuns y que vinculan a las negociaciones de la investidura de Sánchez. "Gestión pública y transferencia, sí", ha asegurado la líder de Sumar bajo el argumento que se trata de una infraestructura que "tiene que ver con la vida de la gente" y que, cuanto más cercana, "mejor" puede ser la gestión de un servicio público que ha reconocido sin ambages que funciona "mal" y que penaliza a los ciudadanos. Eso sí, ha pedido que ese traspaso se haga con "condiciones dignas" para los trabajadores de Renfe.

Yolanda Díaz ya ha avanzado que en las próximas semanas visitará con frecuencia Cataluña con el propósito de poder alcanzar un pacto entre todos los actores preferentemente en octubre, aunque Asens apuntó este miércoles que el pleno de investidura podría llegar ya en noviembre. Además, se ha mostrado convencida de que las diferencias ideológicas con partidos como Junts o el PNV no serán un impedimento para garantizar una mayoría que opere durante la legislatura, y no solo en la investidura, a la hora de avanzar en la agenda social. "No me preocupa, he alcanzado 18 grandes acuerdos sociales y solo tres de ellos con disparidad de opiniones", ha presumido.

El cierre de filas de los sindicatos

En el encuentro con los sindicatos han abordado también cuestiones como un marco regulativo de los sectores estratégicos, con el caso de Celsa como paradigma, o la modificación del artículo 31 de la Constitución, el que hace referencia a una fiscalidad que sostiene que deber ser más justa. "Nuestra gran tarea es reducir una desigualdad galopante", ha sentenciado. Tanto Pacheco como Ros han cerrado filas con la vicepresidenta alabando la agenda de los últimos cuatro años. "Tenemos que pasar de la legislatura de la estabilidad a la de la calidad de la ocupación. Hay que dar ese salto cualitativo", ha pedido el líder de CCOO en Cataluña. Y su homólogo de la UGT ha remachado que, sin duda, la situación política y social es "ahora mejor" y que por ello están del lado de la reedición de la coalición del Gobierno.