Alberto Núñez Feijóo reclama que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fije fecha para la investidura de Pedro Sánchez después de que el Rey decidiera hacerle el encargo al candidato socialista tras la segunda ronda de consultas con los grupos parlamentarios. El líder del PP mostró su malestar por haber escuchado durante un mes que su intento de investidura era “una pérdida de tiempo” y que ahora ni siquiera haya un día fijado para debatir de la de Sánchez.

“Además, acudió a verse con el jefe del Estado acreditando solo 121 apoyos, menos de los que yo tenía y menos de los que él tenía en la primera ronda de consultas”, se quejó Feijóo en una entrevista en ‘Onda Cero’.

El popular criticó que sea Sánchez el que ahora parece no tener prisa y cargó duramente contra Armengol por ejercer más “como militante del PSOE” que como presidenta del Congreso. "A mí me dio la fecha en menos de 24 horas. Y he tenido que escuchar que ha sido el mes de la marmota de Feijóo”, afirmó.

También reveló en esta entrevista que él le pidió “ocho días” para ir a su debate de investidura (habría sido a finales del mes de agosto) y que fue Armengol la que le dio la fecha del 26 de septiembre “tras hablar con Moncloa”. Feijóo aseguró que la presidenta de la Cámara le explicó que Sánchez “tenía una agenda internacional”, que debía tener en cuenta el calendario y que, además, una eventual repetición electoral no podía coincidir con las Navidades.