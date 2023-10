Podemos da un puñetazo en la mesa mientras Yolanda Díaz y Pedro Sánchez escenifican su voluntad de acordar un nuevo Gobierno de coalición. Minutos después de que terminase la reunión entre ambos líderes, el partido morado ha dejado claro que la única negociación que contemplan pasa por hablar de tú a tú con el PSOE, dejando claro que Sumar "es una fuerza distinta" y que no se ven representados en sus negociaciones. Advierten además que sólo darán "estabilidad" a un eventual Gobierno si Irene Montero sigue al frente de Igualdad, una petición que lleva semanas encima de la mesa y que ha sido descartada por los negociadores oficiales.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado el desarrollo de las conversaciones para formar Gobierno, después de que Sánchez anunciara este martes tras recibir el encargo del rey que se reuniría con los grupos parlamentarios -y no los partidos que lo integran-. En declaraciones tras una visita institucional, la ministra de Derechos Sociales en funciones ha pedido interlocución directa con los socialistas y ha criticado que "las negociaciones no están avanzando como deberían", al considerar que "el hecho de que no tengamos respuesta formal por parte del PSOE a las cinco propuestas de Podemos da buena cuenta de ello".

El partido morado, que trasladó a las filas socialistas un documento de propuestas, exige ahora tener voz propia en las conversaciones para investir a Pedro Sánchez, y reclaman que el PSOE atienda a sus peticiones, abriendo una negociación paralela a la encabezada por Yolanda Díaz, en la que no se ven representados. "Sumar es otra formación política, yo hablo por la mía que es Podemos y sus propuestas son las que conocen", ha advertido.

"Necesitamos un Gobierno valiente y estable, y para nosotras es imprescindible que Podemos esté representado en Irene Montero, la ministra de Igualdad". Sobre esta propuesta, ha censurado que "de momento no hemos recibido respuesta" y ha situado la responsabilidad, a partes iguales, en Díaz y Sánchez. "PSOE y Sumar son quienes tienen que dar respuesta". "Está en su mano y yo les animo a que se tomen muy en serio esa responsabilidad".

La secretaria general de Podemos, que ha evitado poner en duda los cinco votos morados en la investidura de Sánchez, sí ha advertido de que sólo garantizarán la estabilidad del Gobierno en caso de sentarse en el Consejo de Ministros. "Los votos son los que son y con los votos que hay es muy importante que se construya un Gobierno de coalición estable, y para que sea estable Podemos debe estar representado en él".