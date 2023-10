"Ni bien, ni mal. Ni bien, ni mal". El vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco, ha dicho que no le parece "ni bien ni mal" que su directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, tuviera una foto de perfil en sus redes sociales con la bandera franquista. De nuevo, el también responsable de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia ha defendido a los directores generales de Justicia y de Caza y Pesca en una entrevista en la Cadena SER Aragón.

Preguntado por enésima vez por una de las principales polémicas que ha salpicado hasta ahora al Gobierno del PP y Vox en Aragón, Nolasco no se ha salido del guion, pero ni siquiera ha afeado esas actitudes pasadas en las redes sociales de los miembros de su Gobierno. "No me parece ni bien ni mal. Ni bien ni mal, no he hablado con la señora Pastor sobre por qué subió o dejó de subir esa foto", ha confesado.

Además, Nolasco ha reflexionado que "podemos tener un debate con el escudo, que es el de la Constitución hasta el año 81, que luego se cambia. Pero luego hay unos reposteos, que ella se hace eco de otras personas que hablaban de Franco en tono irónico".

"Yo, realmente, algo tan importante como el cometido de la señora Pastor como intentar poner paz en 1.200 funcionarios de Justicia, hablar con los sindicatos con los que tiene una relación excelente, la gente me dice que la relación va a cambiar respecto a la tensión anterior y que están encantados con ella. Vamos a juzgar a las personas por lo que hacen", ha reiterado, en el principal argumento que esgrimen tanto el PP como Vox para mantenerles en el cargo, más allá de justificar si su trayectoria explica que hayan sido designados directores generales.

Además, Nolasco ha confirmado que se derogará la ley de Memoria Democrática de Aragón, pero se ha mostrado dispuesto a reunirse con los profesores de Historia de la Universidad de Zaragoza que reclaman que se mantenga.