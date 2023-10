El Parlamento de Cataluña impulsará una ley para que los delitos graves de pederastia no prescriban

La comisión del Parlament que investiga la pederastia en la Iglesia prevé impulsar una proposición de ley, de iniciativa autonómica, destinada a que los delitos sexuales contra menores no prescriban, según ha adelantado la presidenta del órgano, Susanna Segovia, a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. Aunque el Parlamento catalán no tiene capacidad para hacer imprescriptible ningún delito, sí puede presentar una iniciativa legal en el Congreso, para que sea tomada en consideración y aprobada, si cuenta con el apoyo suficiente. Así se hizo, por ejemplo, con el Estatut.

La Comisión sobre la pederastia prevé registrar la proposición antes de Navidades y que la Cámara la aprueba lo antes posible para que luego sea debatida en el Congreso

La imprescriptibilidad de los delitos de pederastia es una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas y plataformas de infancia, dado que sufrir agresiones sexuales cuando apenas se es un niño deja graves secuelas, entre ellas sentimiento de culpa, vergüenza o negación de lo ocurrido, que a veces impiden a los afectados revelar lo sucedido o denunciarlo hasta que cumplen 50 años o más, cuando el delito ya ha prescrito.

La imprescriptibilidad de los delitos de pederastia es una de las principales reivindicaciones de las plataformas de infancia

Un ejemplo ilustrador de los efectos de la prescripción de los delitos es el de Joaquín Benítez, el único profesor condenado por el ‘caso Maristas’, que cumple condena únicamente por los delitos sexuales cometidos contra cuatro víctimas. El resto de las denuncias, una veintena, fueron desestimadas por prescripción.

De hecho, cuando la comisión del Parlament dio voz a las víctimas, "salió con fuerza la petición" de que los delitos de pederastia no prescriban, porque "el proceso para tener la fortaleza psicológica de denunciar a veces llega cuando los afectados son personas mayores y entonces se encuentran que el delito ha prescrito. Por ello era una petición muy evidente”, explica Segovia.

La propuesta de las víctimas

Los partidos políticos que están participando en la comisión, PSC, ERC, Junts, la Cup y En Comú Podem -dado que PP, Cs y Vox han decidido mantenerse al margen-, pidieron a las víctimas una propuesta legal y un equipo multidisciplinar liderado por Miguel Hurtado, el primer denunciante de los abusos en la abadía de Montserrat, que hizo pública su denuncia a través de EL PERIÓDICO, ha elaborado un borrador, sobre el que los grupos están trabajando, con intención de que la proposición de ley esté lista antes de Navidad.

“Nos gustaría tener la proposición registrada antes de Navidad y que la aprobación por parte del Parlament fuera rápida" Susanna Segovia

“Nos gustaría tener la proposición registrada antes de Navidad y que la aprobación por parte del Parlament fuera rápida pero todo depende del ritmo de cada grupo, que está estudiando con sus juristas el texto legal”, subraya Segovia, diputada de En Comú Podem.

Una vez aprobada la proposición en el Parlament, debe ser registrada en el Congreso de los Diputados y quedará en lista de espera dado que, haya nuevo Gobierno o repetición electoral, las iniciativas legales que emanan de los parlamentos autonómicos no decaen. Pero, evidentemente, el futuro de la propuesta depende del color político del nuevo Ejecutivo en Madrid. No obstante, Segovia cree que ahora existe una “madurez social y política” como para dar el paso de que los delitos de pederastia no prescriban.

Además, que la propuesta emane "del primer parlamento con una comisión de investigación sobre la pederastia en la iglesia es un paso importante". A lo que hay que añadir que el formato le da visibilidad y representatividad, dado que el Parlament deberá designar a tres portavoces para que defiendan la norma en Madrid.

La edad media de denuncia: 52 años

La pasada legislatura, la pionera ley de protección a la infancia ya amplió los plazos de prescripción, que son mayores o menores en función del delito a juzgar, pero todos empezaban a correr cuando la víctima cumplía 18 años y la norma amplió la edad a partir de los 35 años. Eso significa que el grueso de los abusos sexuales infantiles prescriben cuando la víctima tiene 40 y 45 años, aunque una minoría de casos, especialmente graves, se puede alargar a los 55 años.

En Alemania la edad media de denuncia por parte de víctimas de abusos sexuales en la infancia es de 52 años

Pero los colectivos de víctimas quieren que se vaya más allá porque un estudio de la comisión de investigación alemana sobre abusos sexuales en instituciones, publicado en 2014, con una muestra de 1.050 víctimas, estableció que la edad media de denuncia es de 52 años. Y una investigación de la entidad de protección a la infancia Child USA, que se realizó con una muestra de 1.576 víctimas en el seno de los Boy Scouts, estableció una edad media de denuncia de 42 años, aunque el 50% de las víctimas denunciaron cuando ya habían cumplido los 50 años.

La imprescriptibilidad haría que nadie se quede fuera, independientemente de la agresión sexual que haya sufrido. No obstante, como las víctimas son conscientes de que la norma tiene que cosechar un apoyo mayoritario en Madrid, algo que no está del todo claro dado que los intentos anteriores han fracasado, en la propuesta presentada en el Parlament han seguido el modelo de los países que tienen una prescripción parcial, reservada para los delitos más graves, que consideran que tendría más visos de salir adelante en el Congreso.

Las víctimas son conscientes de que la norma tiene que cosechar un apoyo mayoritario en Madrid, algo que no está del todo claro

Así, la propuesta legal presentada a los partidos catalanes propone que los delitos castigados con más de cinco años de prisión sean imprescriptibles y que, en los de menor castigo, las víctimas puedan denunciar hasta cumplir 50 años.

Los precedentes

El Parlament no ha decidido aún si seguirá esta propuesta a pies juntillas. “El enfoque es que las víctimas tengan derecho a tomarse su tiempo para denunciar, sin tener la barrera de la prescripción, pero los grupos tienen que trabajar los detalles de cómo se hará”, aclara la presidenta de la Comisión.

Cabe destacar que el Congreso rechazó hace unos meses elevar la prescripción 10 años más para que los plazos empezaran a contar a partir del momento en que la víctima cumpliera 45 años, y no los 35 años que marca la ley de protección a la infancia. Fue una enmienda presentada por Mas País y Junts, pero fue rechazada por la mayoría. Ahora el Parlament tiene la oportunidad de dar un paso más e impulsar el cambio.