Coalición Canaria quiere negociar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez. La formación del archipiélago, que apoyó a Alberto Núñez Feijóo en su fracasada tentativa de llegar a la Moncloa, solo tiene en el Congreso salido de las elecciones del 23 de julio una diputada, Cristina Valido. Pero su voto puede tener gran trascendencia. Si los socialistas consiguen su respaldo a la reelección del presidente del Gobierno en funciones, ya no necesitarían el ‘sí’ de los siete escaños de Junts. Les bastaría con su abstención.

“Nuestra predisposición es hablar siempre. Si quieren hablar, nosotros hablaremos y escucharemos, y luego el partido decidirá su posición”, ha dicho este lunes Valido después de reunirse en la Zarzuela con el Rey, dentro de la nueva ronda de audiencias con los líderes de los grupos parlamentarios para explorar la gobernabilidad de España. La diputada ha dejado claro que está en contra de la amnistía y de la coalición del PSOE con Sumar, pero no ha puesto aquí ninguna línea roja.

Las reuniones del jefe del Estado culminarán el martes, día en el que verá a Sánchez y a Núñez Feijóo. Como ya hizo hace algo más de un mes, el secretario general del PSOE transmitirá a Felipe VI que está en disposición de conseguir los apoyos necesarios a su investidura y que quiere intentarlo. En principio, el Monarca nombrará candidato a Sánchez, y a partir de aquí la negociación con todos los grupos entrará en una nueva fase. Sin embargo, no se espera que de estas audiencias vaya a salir una fecha para el debate de investidura. Los socialistas quieren alcanzar un pacto con los independentistas y nacionalistas catalanes, vascos y gallegos antes de fijar el momento del intento de reelección de Sánchez.

La ausencia de contactos

De momento, el PSOE no ha contactado con Coalición Canaria, algo que ha subrayado en varias ocasiones Valido durante su comparecencia. “No he podido decirle al Rey nada nuevo. No tenemos contactos ni negociaciones, por más que desde el PSOE se haya dicho que creen que no va a haber ningún problema en llegar a un acuerdo con Coalición Canaria. Pero no ha habido contactos ni reuniones. No sabemos siquiera si somos necesarios o si estamos en la agenda”, ha explicado, antes de dejar claro que ni un gobierno con ministros de “extrema izquierda”, en referencia a Sumar, ni la amnistía del ‘procés’, que los socialistas negocian con ERC y Junts, impedirían su hipotético voto a favor de la reelección de Sánchez.

Su posición ante la investidura del presidente en funciones, ha insistido, dependerá de si el PSOE se compromete con asuntos sectoriales canarios. Sobre todo, la transferencia de fondos al archipiélago. “Nosotros estamos aquí para resolver los problemas de los canarios”, ha concluido Valido.