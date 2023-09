Feijóo se prepara para una oposición dura sin miedo a una revuelta interna en el PP

Alberto Núñez Feijóo sale de esta investidura fallida más seguro de sí mismo en esta España en ciclo electoral permanente: en el PP no se descarta del todo (y se desea) que pueda haber repetición de las generales si el PSOE no logra atar un acuerdo con Carles Puigdemont, y ya se está pensando en las consecuencias en Madrid de los comicios del año próximo en Euskadi. Algunos miembros del PP sueñan con un PNV apoyando una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Aunque el horizonte está lleno de incógnitas que pueden dar un vuelco al tablero político en cualquier momento, Feijóo está en condiciones de empezar esta singladura con la tranquilidad de que en su partido no habrá sorpresas. Al menos a corto y medio plazo. “Otra vez un líder de la oposición sin escaño en el Congreso sería un desastre”, zanja un portavoz de uno de los barones más poderosos. Se refiere a que Feijóo ya ha estado más de un año sin poder desarrollar al 100% su papel al no ser diputado; se procuró un escaño en el Senado, pero el peso de esa Cámara no es equiparable al del Congreso. “Feijóo tiene que apoyarse en la docena de comunidades que gobernamos y en la mayoría del Senado y hacerle la vida imposible a Sánchez”, continúa esa fuente.

En estos momentos, todos los barones, públicamente y también en privado, apuestan por la continuidad de Feijóo al frente del partido, aunque el plan no fuera ese y se lo imaginaran en la Moncloa por unos años. En el partido hay dos dirigentes autonómicos que han conseguido mayorías absolutas y a los que todos miran en los momentos delicados: Juanma Moreno, presidente de Andalucía, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ambos han dado su respaldo cerrado al líder del PP y en sus equipos se insiste en que ellos dos tienen por delante tres y cuatro años, respectivamente, como dirigentes autonómicos y no se plantean ningún otro escenario.

“Los barones quieren que haya paz en Génova. La mayoría están muy agradecidos a Feijóo por cómo les ha dejado hacer en sus respectivas campañas autonómicas y en la conformación de sus gobiernos… Les ha dado una libertad que ahora le van a agradecer seguro”, afirma un vicesecretario del PP.

Feijóo, según cuentan sus colaboradores y algunos barones que han hablado con él, se ve con ganas de empezar la labor de oposición. Aunque fantasean con que Puigdemont dinamite todo en las próximas semanas y haya repetición electoral, creen que “Sánchez acabará dando la amnistía y lo que haga falta con tal de seguir en la Moncloa”.

Por eso, Feijóo ya tiene en su agenda una tarea principal para afrontar la nueva etapa: retocar la composición de su cúpula y las direcciones y las portavocías de los grupos parlamentarios en el Senado y en el Congreso. Sánchez, señalan fuentes de la dirección, ha marcado en el debate de investidura el tono de la legislatura dejando la réplica del discurso de investidura al beligerante Óscar Puente y creen que deberán hacer una oposición dura. "Nosotros tenemos que ser institucionales y no dejarnos arrastrar por esa chulería de Sánchez, pero a la vez debemos mostrarnos muy firmes", apuntan. Un veterano miembro del PP va más allá: "Feijóo tiene que rodearse de dos o tres personas que salgan al ataque y también sean su primera línea de defensa, algo que no tuvo en la campaña cuando le dejaron solo defendiéndose de las fotos con [el narcotraficante] Marcial Dorado".

Cuca Gamarra es ahora portavoz en la Cámara baja y secretaria general, dos puestos que requieren una gran dedicación y que en la nueva etapa es probable que afronten dos personas. Ese cambio puede afectar también al coordinador general, Elías Bendodo, número tres del partido y al que algunos sectores del PP culpan de la mala gestión de los pactos autonómicos con Vox.

A nivel ideológico, Feijóo deberá también marcar la hoja de ruta que quiere seguir con el partido de ultraderecha, a cuyos electores aspira a reconquistar. En la actual cúpula algunos miembros consideran que Feijóo tiene que marcar distancias y destacar las diferencias con los de Santiago Abascal. Al menos dos vicesecretarios subrayan que el PP ganó las municipales y autonómicas con mensajes moderados y que todo se torció cuando Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana pactó la coalición con Vox. Los nervios por no haber logrado llegar a la Moncloa con el ajustado resultado del 23J todavía se notan entre los miembros de la dirección.

Y si Sánchez logra cerrar un pacto con los independentistas catalanes y consigue neutralizar a Puigdemont toda la legislatura, ¿aguantará Feijóo en el papel de jefe de la oposición? El político gallego no está acostumbrado a ese rol, venía de Galicia y sus cuatro mayorías absolutas. "Si tiene un bajón, que espabile. A la política se viene llorado. Sería un desastre abrir otras primarias ahora o el año que viene. Otra cosa es cuando falten ocho o diez meses para las siguientes autonómicas", señala el portavoz de un barón autonómico.

