El secretario de Empleo de la Junta dice en Zamora que "hay gente que no trabaja porque vive de la subvención"

"En este país hay mucha gente que vive de una prestación. No vivirá como alguien que está trabajando pero hay gente que vive en este país de las prestaciones. Yo no pregunto a la gente si quiere trabajar o no, pero si hay 150.000 puestos de trabajo ofertados y hay desempleados por encima de este número algún problema tenemos".

El lo que ha dicho en Zamora Alberto Díaz Pico, secretario general de Industria, Comercio y Empleo poco antes de la inauguración de las I Jornadas de Orientacion Laboral, que se desarrollan en la Fundación Rei Afonso Henriques con asistencia de un centenar de orientadores laborales de todas las provincias de Castilla y León y ponentes de todo el país y de Portugal, además de la Organización Internacional del Trabajo , de Wapes, que es una asociación internacional de servicios públicos de empleo, además del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Santa María La Real y Cáritas, explicó el gerente del Ecyl en Zamora, Efrén Domíngez Las jornadas, indicó Díaz Pico, "tienen por objeto compartir experiencias y formar a profesionales del sector de la orientación. Un momento importante dada las dificultades que existen con una tasa de paro de las más elevadas de la Unión Europea y una gran oferta de puestos de trabajo que no se cubren. Esta labor de la orientación laboral es imprescindible". Nuevas contrataciones Recientemente "en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León hemos hecho un esfuerzo para la contratación de 177 personas para colaborar en tareas de orientación laboral, entre otras es una apuesta que supone rescatar para el servicio público la prestación de servicios que estaban externalizadas", indicó el secretario. "Algunos de los servicios estaban externalizados en los agentes sociales pero nosotros creemos que los servicios públicos los debe prestar la administración pública y se incorporan otros agentes cuando aportan un valor añadido. Es una forma más eficiente y económica de prestación del servicio y además se realiza directamente por quien tiene las competencias. Los agentes sociales tienen otras funciones asignadas que son en las que deben centrarse", consideró el alto cargo. Faltan trabajadores en todos los sectore, dijo Alberto Díaz. "El informe de Cepyme dice que el 71% de las empresas está afectada por falta de mano de obra, no encuentran perfiles adaptados a sus necesidades y esto afecta a las pequeñas y medianas empresas, porque tienen menos posibilidad de ofertar mejores salarios que puedan atraer a los trabajadores. Pero esto, añadió "es una cuestión de formación y que viene determinada por la sobrefinanciación de las prestaciones que no tienen como obligación la búsqueda de empleo. Se deberían atender con los subsidios únicamente las situaciones en las cuales alguien pertenece a un colectivo en el que no pueda encontrar un puesto de trabajo. Pero quien está en condiciones de trabajar, debería estar trabajando, y no viviendo de una prestación". Vulnerabiidad El alto cargo de la Consejería que dirige Mariano Veganzones, cree que deben "estudiarse las prestaciones actuales para que estas atiendan las situaciones de vulnerabilidad, y no cuando alguien considere que puede estar viviendo de una prestación sin la obligación de buscar un puesto de trabajo. Las prestaciones deben estar para las personas que las necesitan". Tenemos, indica, "una sobrefinanciación en materia de formación y una sobrecualificación en las personas que acuden a la formación, pero que no casa con las ofertas de empleo que hay. Y es algo que debe estudiarse: seguramente debe orientarse más a los jóvenes a las cualificaciones donde hay oferta de trabajo y no tanto a otras. En el informe dice que en nuestro país hay mucha gente estudiando artes y humanidades y sin embargo hace más falta en cualificaciones de ciencias y tecnología".