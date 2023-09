Temor en Génova a que en el acto del domingo se vea más apoyo a Ayuso que a Feijóo

Tensión en la cúpula de Alberto Núñez Feijóo. Los encargados de Organización del PP pidieron estos días atrás a todos sus homólogos provinciales, con insistencia a los más cercanos a Madrid, que el próximo domingo envíen simpatizantes al acto convocado en la capital. Según varias direcciones autonómicas, el político gallego y su equipo tienen miedo de que en el mitin que celebrarán en la avenida de Felipe II se vuelva a repetir la escena del balcón de la noche electoral del 23 de julio, esa en la que los simpatizantes interrumpieron a Feijóo cuando hablaba con gritos de "¡Presidenta! ¡Presidenta!", jaleando a Isabel Díaz Ayuso.

El temor a que haya un 'balcón II' tiene en tensión a los máximos dirigentes del PP y se están volcando para evitarlo, algo que, sin embargo, niegan en Génova. "Solo queremos que venga cuanta más gente mejor, como es normal", arguyen. No obstante, son los altos cargos de varias comunidades autónomas los que han detectado y desvelado una insistencia para "la movilización y el flete de autobuses" y para que sus militantes "estén activos animando a Feijóo". Los comentarios mordaces por el recuerdo de la noche electoral de julio llegaban a continuación. "No puede volver a quedar en ridículo por Ayuso", dijo un miembro de la organizacion de Castilla-La Mancha.

Aznar y Rajoy

Feijóo no se puede permitir esa escena porque ese posible 'balcón II' se produciría solo 48 horas antes de que el líder de los conservadores acuda a su debate de investidura en el Congreso. La organización de cómo discurrirá el acto, la escenografía y el contenido está controlado por Génova, aseguran en el PP de Madrid.

Según fuentes de la rama autonómica que preside Ayuso, sería normal que en ese acto en favor de la igualdad de los españoles y en contra de la amnistía para el 'procés' solo hablaran Feijóo y también los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, que ya han confirmado su asistencia.

No obstante, que Ayuso no suba al escenario y no hable no impedirá que pueda ser aplaudida con ganas (con más ganas que a Feijóo) por los asistentes. La avenida de Felipe II está en el conservador Barrio de Salamanca de Madrid, donde el 57% de sus habitantes votó por el PP y el 15,7% por Vox. "A ella le paran por la calle y le piden fotos en Barcelona, en Zamora o en Bilbao. No os dais cuenta, pero no solo tiene que ver con Madrid", afirma uno de sus colaboradores.

El euskera y Sémper

Feijóo está viviendo un momento político muy delicado por dos razones principales. La primera, porque debe gestionar política y emocionalmente que ganó las elecciones, pero que no va a ser presidente del Gobierno ni sus colaboradores ministros ni sus asesores directores generales. Y, la segunda, porque esa frustración que afecta a toda la organización, desde el primer puesto hasta el último trabajador de la formación, ha desatado los nervios en algunos sectores del partido y en algunas terminales mediáticas que están complicando el día a día de Feijóo.

Se vio este martes en el Congreso con la decisión de que Borja Sémper hablara en euskera solo unas frases en el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara baja. Parte del PP no entendió ese guiño al euskera porque minutos antes Cuca Gamarra, portavoz del grupo parlamentario, había mostrado su rechazo total a cambiar el reglamento. No se entendió la estrategia de Sémper (demostrar que ya se puede hablar en euskera en la tribuna si uno se autotraduce) y el episodio, como otros estas semanas (conversaciones con Junts, cómo mostrar el rechazo a la amnistía si en una manifestación o en un mitin...) se acaba convirtiendo en un problema y volviéndose en contra del liderazgo de Feijóo.

Sémper se subirá este jueves de nuevo a la tribuna del Congreso para defender la enmienda a la totalidad que ha presentado el PP a la proposición de reforma del reglamento. Los populares plantean mantener el texto tal como está ahora.

Las decisiones de Feijóo

La próxma semana, la investidura fallida de Feijóo (tiene 172 diputados que le apoyan y necesitaría 176) abrirá el camino para que lo intente Pedro Sánchez, pero también dará paso a una nueva etapa en el PP. El político gallego tendrá que tomar decisiones. Algunos altos cargos esperaban ya en julio que hiciera cambios en la cúpula, algo que tiene pendiente. Pero, además, más a largo plazo, Feijóo deberá aclarar su hoja de ruta como líder de un partido que en los próximos meses tendrá que hacer frente a elecciones europeas, catalanas, vascas y gallegas. No es poco.

Cuando aterrizó en Madrid hace un año y medio tenía claros sus planes. Llegó por aclamación, después de la guerra civil que Ayuso ganó a Pablo Casado, y se veía en la Moncloa tras las generales. Ahora, si Sánchez consigue armar una mayoría parlamentaria con nacionalistas, independentistas y una petición de amnistía por el 'procés', puede tener años como líder de la oposición por delante. No era su idea. En el banquillo destacan dos personas que también tendrán que tomar decisiones: Ayuso y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.