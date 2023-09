"No vamos bien, no vamos del todo bien". Así, sin ambages ni más rodeos, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha advertido de que las negociaciones con el PSOE para una eventual investidura de Pedro Sánchez no avanzan. Ni en el ritmo -los socialistas no tienen previsto intensificar los contactos hasta que Alberto Núñez Feijóo se estrelle en el Congreso- ni en el contenido, que los republicanos dan "por descontado" que debe pivotar sobre una ley de amnistía que sitúe a las dos partes de la negociación del conflicto político en "igualdad de condiciones".

Viéndoselas a venir, ante la olla a presión a la que el PP está dispuesto a someter al PSOE, y con los precedentes que acumula ERC en los últimos cuatro años de toma y daca y acuerdos 'in extremis' con los socialistas, Rovira ha lanzado un mensaje claro y meridiano a Sánchez: "ERC no se quiere encontrar con una negociación en el último minuto y concesiones de última hora con finalidades partidistas". Es largo el historial de pactos que se han cerrado en tiempo de descuento con vocación de abaratar el apoyo recibido. La advertencia la ha hecho ante el consejo nacional del partido, el máximo órgano del partido entre congresos, que se celebra al mismo tiempo que el de Junts, reunidos en Mataró también con la patata caliente de una investidura en la que Carles Puigdemont puede tener la última palabra. Ambas formaciones mantienen la intención de interlocutar con el PSOE y se muestran impermeables a las exigencias unilateralistas que el pasado lunes hacía la ANC. ERC no se quiere encontrar con una negociación en el último minuto y concesiones de última hora con finalidades partidistas Ante el temor de que la batuta de la negociación la monopolicen los posconvergentes, ERC busca dejar claro que no se dé por descontado su apoyo a los socialistas. Su 'sí', ha precisado Rovira, pasa porque el PSOE acepte poner "en el centro" de la agenda política la negociación de la resolución del conflicto, que entienden que debe traducirse en la convocatoria de un referéndum. Pero no solo. Porque los republicanos han precisado también otras condiciones que ya lanzó el 'president' Pere Aragonès durante la campaña de las generales y que hoy Rovira ha vuelto a recordar con vocación de subrayar que su partido no olvida tampoco las reclamaciones en el ámbito social y económico: traspaso de Rodalies y poner fin al déficit fiscal. Para el partido de Oriol Junqueras proyectar un perfil propio es vital en un contexto en el que es Junts y, muy particularmente Puigdemont, el que centra todas las miradas. Ayer fue el PNV el que desfiló por Waterloo, mientras que hace una semana fue la líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien rehabilitó como interlocutor al 'expresident' reuniéndose con él en el Parlamento Europeo. La lucha contra el "a cambio de nada" La coordinación con Junts reclamada por los republicanos para ir de la mano en la negociación de la investidura brilla por su ausencia, prueba de cómo la interlocución con Sánchez va a estar estrechamente vinculada también a la competencia entre los dos partidos independentistas. Batallar contra el mantra del "a cambio de nada" en el que, según Junts, se situó ERC en la pasada legislatura ha sido una de las principales obsesiones de los republicanos. Rovira ha vuelto a recalcar que si hoy es factible una ley de amnistía es porque en los últimos tres años los republicanos se han dejado las pestañas en una mesa para que se reconozca el conflicto y que ha dado como frutos la liberación de los líderes del 'procés' con los indultos y la eliminación del delito de sedición del código penal. "Hemos abierto el camino de la negociación", ha reivindicado.