“No sé qué es exactamente lo que se ha convocado pero estaré donde el PP me pida que esté”. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, confirmó con esas palabras que acudirá al acto político convocado por el PP el próximo 24 de septiembre si Génova le hace llegar una invitación, como se da por hecho que ocurrirá.

En una entrevista en 'Cope', Aznar volvió a llamar, como hizo días atrás, a la movilización de la sociedad española contra una posible amnistía a los líderes catalanes encausados en el ‘procés’ como contrapartida en una investidura de Pedro Sánchez y apoyó la decisión de Génova de convocar ese acto político en la antesala de que Alberto Núñez Feijóo intente su investidura en el Congreso. “Yo no convoco ninguna movilización, ningún acto ni ningún mitin. El PP toma sus decisiones y estoy totalmente de acuerdo”, señaló el expresidente del Gobierno, negando que sus palabras hayan obligado a trastocar la agenda política del partido. “Buscan resquicios en mi relación con Feijóo y cuando no los encuentran, porque no los hay, los inventan”, añadió, asegurando que su relación con el presidente del PP “no puede ser más sólida y mejor”. Aznar negó haber hablado recientemente con Felipe González pero defendió que sus posiciones coinciden plenamente. "No he dicho nada que no hayan dicho otros muchos dirigentes socialistas con los que coincide plenamente en el diagnóstico de la situación", señaló en refenrecia a González o Alfonso Guerra.

El pasado martes, en un acto de la fundación FAES, Aznar pidió salir a la calle y gritar “Basta ya” como hizo la sociedad civil contra ETA ante una amnistía que consideró un proceso “autodestrucción nacional” y “desmantelamiento” de la Constitución. Ante esa llamada a “plantar cara” con determinación y a la “energía cívica” de la sociedad española, el Gobierno en funciones consideró que Aznar tenía una actitud “golpista” y “antidemocrática”, exigiendo a Alberto Núñez Feijóo que ordenara una rectificación del expresidente.

El PP, lejos de eso, ha cerrado filas con el llamamiento de Aznar hasta convocar una gran manifestación el próximo 24 de octubre, en la Plaza de España de Madrid, a dos días de que Feijóo se presente a una investidura en el Congreso que ya el PP da por fallida. La advertencia de Aznar, a la que se sumó la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciando que acudirá a la manifestación del 8 de octubre en Barcelona convocada por Societat Civil Catalana, ha trastocado los tiempos que manejaba el PP, obligando a sacar a la calle el rechazo a la amnistía y a relegar la investidura.

Aznar eludió responder directamente a las acusaciones del Gobierno, llamándolo “golpista”, convencido de que es una maniobra política de distracción para que no se hable de las concesiones a los independentistas a la que no va “a contribuir”. “Qué talla ética y moral”, recriminó, “sabiendo que no se ha utilizado una palabra la utilizan, porque no se ha apelado a eso, lo utilizan como si se hubiera hecho”, señaló negando que haya llamado a ningún tipo de rebelión.