La Fiscalía del Tribunal Constitucional se ha posicionado en contra del recurso de amparo electoral presentado por el PSOE para la revisión de los votos nulos en Madrid, pese a que ante el Tribunal Supremo dijo lo contrario. Por su parte la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha rechazado de plano y por unanimidad la recusación presentada por el PP para tratar de apartar a la magistrada Laura Díez Bueso, que fue asesora en Moncloa.

La Fiscalía ante el TC, a diferencia de la del alto tribunal, argumenta que los razonamientos que expuso la sentencia del Tribunal Supremo recurrida por el PSOE le convence y se ajusta a la doctrina constitucional, porque no existe un “un derecho incondicionado, basado en la mera voluntad manifestada de los interesados, a la revisión por las Juntas Electorales de los votos declarados nulos y no protestados, ni sostener que tal supuesto derecho forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos”. De ahí que la Sala de Vacaciones del Supremo no vulneró derecho fundamental alguno al rechazar la impugnación socialista.

La Fiscalía recuerda que la sentencia del Supremo avala “la lógica de las decisiones adoptadas por la administración electoral que, aparte de señalar el alcance ínfimo de otras referencias, descarta en esencia que se puedan calcular con mínimo acierto los porcentajes de voto que ha sido indebidamente declarado nulo sin oposición ni objeción alguna (es decir, no protestado), si para ello se toman como referencia, paradójicamente, los casos en que la anulación ha sido objeto de controversia y protesta expresa”.

Por su parte, y en relación con la recusación que ha sido rechazada, la Sala considera que los argumentos alegados en el incidente de recusación por el PP carecen de relación el asunto a debatir y no son susceptibles de justificar la causa de recusación invocada por el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo, como es tener interés directo o indirecto en la causa, por la labor como asesora de Moncloa que había desempeñado antes de incorporarse al alto tribunal.

El PP argumentaba que Díez había trabajado bajo las órdenes de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo que la incapacitaba para participar en las deliberaciones sobre si se debe revisar o no el voto nulo en Madrid.

La Sala Segunda, que aún aguarda las alegaciones de la Fiscalía sobre el recurso, se ha emplazado para volver a reunirse este martes a primera hora para ya pronunciarse sobre el recurso contencioso de amparo electoral del PSOE.

Escrito del fiscal

En cuanto al escrito que firma el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, el único sustento en el que se apoya su pretensión es su propia interpretación de una sentencia de este órgano 2015 en el sentido de sostener que "la mera manifestación de voluntad dirigida a la revisión de todos los votos nulos basta para obtenerla, en la medida en que tal facultad se inserta en el contenido esencial del derecho fundamental proclamado por el artículo 23 de la Consitución (derecho a participar en los asuntos públicos). Para el fiscal, sin embargo, esta interpretación permitiría amparar abusos de derecho.

El fiscal explica que "en el presente procedimiento no se cuestiona la existencia del derecho a revisar los votos nulos no protestados, sino su ejercicio incondicionado en virtud de la mera declaración de voluntad de los interesados". Por ello, admite que se pueda reclamar una ampliación de doctrina para aclarar el alcance del derecho fundamental invocado por el el PSOE perfilando su contenido esencial "sin descartar, en su ejercicio, la ponderación de los límites que emanen de la protección de otros intereses constitucionalmente protegidos".