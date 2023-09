El edificio institucional sobre el que se sostendrá una nueva legislatura de Pedro Sánchez con el apoyo de las formaciones nacionalistas e independentistas sigue construyéndose poco a poco. Los socialistas han puesto este miércoles negro sobre blanco el compromiso adquirido con Junts y ERC para posibilitar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Con ellos se aseguraron la elección de Francina Armengol como presidente de la Cámara y pusieron los cimientos de un entendimiento posterior que permita la continuidad del actual Gobierno de coalición.

El PSOE, con la firma de Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG, han registrado en el Parlamento la reforma del reglamento que ampara legalmente este cambio. Se tramitará de manera urgente para que los diputados que quieran puedan usar su lengua propia en el pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo, los días 26 y 27 de septiembre. Junts no ha suscrito la propuesta pero la apoyará.

Fuentes de esta formación han señalado que no lo han firmado porque "no formamos parte de ningún bloque, ni somos socios de nadie". También, explican, no les convenció la primera propuesta que les presentó el PSOE porque obligaba siempre, en las iniciativas escritas, a adjuntar la traducción.

Aprobado el día 19 de urgencia

La intención de los dos partidos del Gobierno - PSOE y Sumar- que gozan de mayoría en la Mesa del Congreso, es que el texto pase el trámite de este órgano la semana que viene y sea aprobada la siguiente, en un pleno que se celebraría probablemente el día 19. La urgencia -los plazos de recortan a la mitad y en lectura única se evita que se debata previamente en comisión- permitirá que esté vigente en la votación como presidente de Feijóo, que en el propio PP reconocen que resultará fallida.

La modificación del reglamento afectará a todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, desde las intervenciones orales a la presentación de escritos y se reflejará también en la redacción del Boletín Oficial de las Cortes Generales que publicará las iniciativas en la lengua oficial en la que se hayan presentado, además de en castellano, y en el Diario de Sesiones, que reproducirá las intervenciones de los diputados también de manera dual.

Seis meses de sistema dual

Esta novedad obliga al Congreso a contar con servicios de traducción e interpretación de forma permanente aunque la propuesta registrada concede a la Cámara un plazo de seis meses para el concurso y la adjudicación de este nuevo recurso. Durante este tiempo los diputados deberán acompañar los escritos en una lengua oficial que no sea el castellano de una traducción.

Este ha sido uno de los puntos de fricción con Junts, ya que, inicialmente, el modelo era optar siempre por un escrito doble. Además, el partido de Carles Puigdemont mantiene que no era necesaria la reforma del reglamento, algo que no comparten otras formaciones. De hecho fue unas de las cuestiones que puso sobre la mesa el PP que, defiende el uso de las lenguas cooficiales en el Senado, donde ya está instaurado, pero no lo ve tan necesario en el Congreso.

Armengol, en su primer discurso como presidenta, el día de su elección, ya prometió permitir la utilización de todas las lenguas oficiales desde el mismo comienzo de la legislatura. En un tiempo que los grupos nacionalistas e independentistas consideran que debe ser de avance en el modelo territorial, fuentes socialistas destacan que con el cambio en el reglamento se trae a la Cámara Baja la "pluralidad lingüística" y se respeta el mandato constitucional para que el “patrimonio cultural” de las “lenguas españolas” sea “objeto de especial respeto y protección”.