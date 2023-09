Feijóo asume íntegra la 'agenda canaria' y aún confía en llegar a un acuerdo con el PSOE

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, confía en mantener una nueva reunión con el PSOE antes de la investidura para "buscar una solución común a los problemas de España". El líder popular, que se ha reunido este miércoles con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado de "inaceptable" la petición de amnistía generalizada a los encausados por el procés que Carles Puigdemont le ha hecho a Pedro Sánchez a cambio del apoyo de Junts per Catalunya (JpC) a su investidura. "Es inaceptable aceptar una amnistía previa a la investidura y es inaceptable un referéndum; son ilegales", ha insistido Feijóo, que ha hecho hincapié en que Sánchez se convertiría en el primer presidente en aceptar unas condiciones que dañarían la imagen exterior del país y menoscabarían la igualdad de los ciudadanos ante la ley, apuntó el jefe del PP. "Esto no lo ha hecho ningún primer ministro, claro que nunca ha sido primer ministro quien ha perdido las elecciones", deslizó el político gallego.

En su reunión con Clavijo, cuyo partido, Coalición Canaria (CC), ya ha comprometido su voto favorable a Feijóo en la sesión de investidura del próximo día 26, el líder del PP se reafirmó en su compromiso con la llamada agenda canaria. Los populares gobiernan en las Islas junto con CC y su presidente nacional ha insistido en que un eventual gobierno con él al frente cumpliría íntegra las demandas de esa agenda: la bajada de impuestos en favor de los residentes en La Palma, donde aún se sufren las consecuencias socioeconómicas de la erupción del volcán; el apuntalamiento de las bonificaciones e incentivos fiscales del Archipiélago por su lejanía de la Europa continental y la fragmentación de su territorio; la ejecución de las inversiones presupuestadas (las Islas suelen ser uno de los territorios donde al Estado más le cuesta cumplir su agenda inversora, y ello aun cuando se trata de un problema generalizado)...

En línea con lo anterior, Feijóo ha explicado que las demandas del Ejecutivo autonómico son "legítimas" y nada tienen que ver con las "excepcionalidades" o "privilegios" que pretende conseguir JpC a cambio de su apoyo a Sánchez. Un "chantaje", según el presidente del PP, quien insistió en que "en política no vale todo, no se puede aceptar todo para ser presidente del Gobierno de España. No se puede aceptar la quiebra del Estado", ha añadido.