La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su total repulsa a las propuestas que han llegado hoy desde Bruselas para hacer presidente a Pedro Sánchez. La dirigente madrileña, que deja claro su rechazo a los nacionalismos en cada discurso político, ha tachado "el acuerdo histórico" que Carles Puigdemont ha pedido a Pedro Sánchez de "atropello constante y una estafa masiva al Estado de Derecho, a la ley, a los jueces y a todos los españoles”.

La presidenta madrileña ha acudido a Sevilla la Nueva para un acto del gobierno regional pero desde allí, tras a inauguración de un centro de salud en la localidad, ha reincidido en su retórica habitual sobre los independentistas: "De ninguna manera se puede tragar con las exigencias de esta gente que te dicen que el 1 de octubre no ha existido, no han existido los jueces, no ha asistido la ley, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, apelar que hay que ir contra la verdad y contra la razón".

Sus advertencias son para Sánchez, pero son una crítica no solo a Puigdemont sino a todos los partidos nacionalistas en los que el presidente del Gobierno en funciones se tiene que apoyar para lograr su investidura y que ha insistido en que solo buscan "la ruptura de España y atropellar el Estado de Derecho". El "mundo paralelo" del que ha hablado hoy en referencia a las propuestas de Puigdemont, es la misma vía "paralela" que ayer juzgaba que busca el PNV con su idea de la bilateralidad en las relaciones con el Gobierno de la nación. "Pretenden que olvidemos todo el daño causado y todo este atropello constante es una estafa masiva", ha señalado. “Ahora Puigdemont es quien decide cómo vamos a funcionar en España” ha censurado, añadiendo que sus exigencias “no sorprenden a nadie” porque los únicos que “no están mintiendo son el independentismo y los de Bildu”.

La dirigente madrileña mantiene su perfil y la rotundidad de sus posicionamientos cuando se trata de los nacionalistas o la izquierda, pero sus advertencias intentan evitar el conflicto con Génova. De hecho, el propio Alberto Núñez Feijóo ha informado esta mañana, tras su reunión con Santiago Abascal en el Congreso, que la reunión de su grupo parlamentario con Junts quedaba en suspenso. La dirección nacional del PP ha defendido en las últimas semanas que el encuentro entre ambos grupos debe producirse, aclarando que eso no supone superar determinadas barreras, pero tras escuchar las peticiones de Puigdemont Feijóo ha encontrado un argumento para zanjar este asunto y ha trasladado que si las condiciones pasan por una amnistía, se va a "ahorrar" la reunión.