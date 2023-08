Por tercera vez en un mes, el PNV le ha cerrado la puerta al PP para negociar la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Después de que el líder de los conservadores haya sido propuesto candidato por el Rey y con el debate fijado para los próximos 26 y 27 de septiembre, los populares han asegurado que van a hablar con ERC, Junts y el PNV. Sin embargo, el portavoz de los jeltzales en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que su formación ya ha dejado claro que no "en una investidura de la mano de Vox" no van a participar.

Se lo dijeron a Feijóo al día siguiente de que se cerraran las urnas, lo volvieron a hacer a comienzos de agosto y, ahora, insisten: "Las posiciones ya están fijadas". En unas declaraciones difundidas por la propia formación, Esteban considera excesivo el plazo de 35 días que le han dado al líder del PP para tratar de negociar una mayoría absoluta cuando todas las formaciones se han posicionado ya de manera clara. Solo Vox, Coalición Canaria y UPN están dispuestos a dar su 'sí' a Feijóo. 172 votos en total, cuando la mayoría absoluta está tasada en 176 escaños.

En el otro lado, PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. Los conservadores consideran que sería a los jeltzales a los que tendrían más fácil convencer para que den su voto favorable a Feijóo, pero Esteban ha vuelto a desechar esta idea: "Si nos llama el PP creo que, por minima cortesía, hay que ir a la reunión. Además, puede servir para que Feijóo y yo noz cononozcamos, que no nos conocemos personalmente, pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición, en una investidura de la mano de Vox nosotros no vamos a participar".

"Estoy convencida de que al PNV le pueden interesar las propuestas que vamos a hacer desde el PP en pro del equilibrio de toda España y por supuesto al País Vasco, les puede llegar a interesar", se mostraba segura este miércoles la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez. Sin embargo, si en el PNV están convencidos de algo parece ser de su rechazado a los conservadores y de que estas conversaciones no llevarán a ningún sitio. "Va a ser un mes con mucha especulación, mucho marketing, pero la verdad no creo que vaya a haber precisamente sorpresas", reiteraba Esteban.

Además, al portavoz jeltzale le parece que la ronda de contactos que ha realizado el Rey ha sido prematura ya que, ahora mismo, hay que esperar 35 días para un debate de investidura, ya que de otra forma se podría provocar que una hipotética repetición electoral cayera en plenas navidades.