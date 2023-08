El retraso en la investidura del presidente en funciones de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, impide presentar al Consejo de Gobierno y a la Asamblea Regional los Presupuestos del próximo año, ya que el Ejecutivo regional no podrá elaborar las cuentas de la Administración regional para 2024 mientras esté en funciones. Si finalmente no se alcanza un acuerdo entre el PP y Vox antes del próximo 7 de septiembre y llegan a repetirse las elecciones autonómicas el 25 de octubre, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma no llegaría al Parlamento autonómico antes de finales de año y sería necesario prorrogar las cuentas de 2023 a partir de enero.

A los impedimentos legales que tiene el Ejecutivo en estos momentos para elaborar los Presupuestos se suma la falta de la información que debe aportar el Ministerio de Hacienda sobre el importe de las entregas a cuenta que asignará a las comunidades autónomas para el próximo ejercicio, unas cifra que resulta necesaria para saber con cuánto dinero puede contar cada autonomía a la hora de hacer sus previsiones presupuestarias. Como el Gobierno central también está en funciones, tampoco ha puesto en marcha la maquinaria para la elaboración de las cuentas del Estado, que deben contar previamente con la aprobación del techo de gasto del próximo año, el trámite previo al Presupuesto, que contempla las grandes cifras de los ingresos y los gastos previsibles. El presidente de la Croem, José María Albarracín, ya había advertido en la asamblea general de la patronal regional celebrada en junio de que una repetición electoral mantendría paralizada la Administración regional prácticamente hasta diciembre. Tras la marcha del anterior consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, que dejó el Ejecutivo para encabezar la lista del PP al Congreso en las elecciones generales del 23 de julio, la responsabilidad de las cuentas regionales ha recaído en el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, que es también titular de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. Fuentes de esta macroconsejería han indicado que, ante la imposibilidad de que un ejecutivo en funciones apruebe los nuevos presupuestos, «hace falta que no haya bloqueo y que Vox se siente a negociar un acuerdo programático que permita formar el Gobierno que la Comunidad necesita. Por eso, volvemos a hacer una llamada a la responsabilidad para que la Región tenga un gobierno cuanto antes». No obstante, el departamento de Marcos Ortuño asegura que está realizando "un trabajo interno desde las distintas consejerías, especialmente, desde la Dirección general de Presupuestos y Fondos Europeos, para recopilar información y analizar posibles escenarios. Pero falta información fundamental que tiene que aportar el Estado, como las entregas a cuenta y el límite de gasto". La demora complica la ejecución de los fondos Next Generation La imposibilidad de tener el Presupuesto aprobado al llegar el mes de enero impide poner en marcha nuevos proyectos de inversión, dado que cuando se prorrogan las cuentas del año anterior solo es posible gastar en las actuaciones contempladas en el ejercicio previo. Además, la prórroga de los Presupuestos de 2023 supondría un problema añadido para la ejecución de los proyectos que están financiados con ayudas de la Unión Europea. La Consejería de Hacienda reconoce que «no contar con presupuestos para el inicio del próximo año complica la ejecución de los fondos europeos, pero acometiendo ajustes internos y con los medios necesarios se podrán cumplir los objetivos y plazos exigidos». Fuentes del departamento de Marcos Ortuño apuntan que «el principal problema con los fondos Next Generation no es ya contar o no con la aprobación del Presupuesto de la Comunidad, sino el caos en la gestión, la inseguridad jurídica y el reparto arbitrario que se está haciendo desde el Gobierno de Pedro Sánchez y que hemos denunciado en numerosas ocasiones». La prórroga también impediría que los más de 62.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma puedan cobrar desde principio de año las subidas de sueldo pactadas por el Ministerio de Hacienda con los sindicatos. Para 2024, los salarios del personal de la Administración tendrán un alza del 2%, con una variable del 0,5% si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.