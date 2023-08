Resignación en Coalición Canaria: de imprescindible a un papel secundario en el Congreso

Coalición Canaria se queda descolocada en el inicio de la XV legislatura tras lo sucedido en la sesión constituyente del Congreso. En medio del catastrófico incendio forestal de Tenerife, en el que tanto el Gobierno canario como el Cabildo de la isla tienen centrados todos sus esfuerzos, la política estatal dio un viraje inesperado y la dirección de la formación nacionalista apenas se vio con tiempo para decidir sobre la última oferta del PSOE que se produjo in extremis en la víspera de la elección de la Mesa del Congreso. "No tuvimos capacidad de decisión", alegan los nacionalistas.

Algunos sectores del partido propusieron votar en blanco y esa era la idea en los días previos a la constitución del Congreso, es decir, ni a Cuca Gamarra (PP) ni a Francina Armengol (PSOE), y de esa forma tener las manos más libres para negociar con aquel candidato que tuviese la investidura garantizada. Pero se impuso la línea más dura de Coalición Canaria y también la servidumbre que supone el acuerdo con el PP en el Gobierno canario frente al pragmatismo de una neutralidad que puede ser más conveniente dado cómo se están forjando las alianzas en la política estatal.

Mientras se estaba desarrollando la sesión constitutiva de la Cámara Baja, en los pasillos del Congreso, asesores de los partidos, periodistas y analistas daban por hecho que CC se iba a abstener, es decir, votaría en blanco ante la evidencia de que el PP perdía la votación y Pedro Sánchez había conseguido amarrar a los independentistas catalanes para garantizar la mayoría absoluta de Francina Armengol. Pocos vieron venir el desplante de Vox a Cuca Gamarra, que se quedó con sus 137 diputados... más el diputado de UPN y la parlamentaria de Coalición Canaria Cristina Valido que, pese a todo, mantuvo el voto favorable a los populares.

Enfrentamiento

¿Traerá consecuencias este voto en el futuro devenir de la legislatura? A priori CC se ha colocado en el bando perdedor y se puede resignar a un papel secundario en la investidura de Sánchez cuando hasta hace unos días el voto de Valido valía oro. Algunos dirigentes nacionalistas temen que eso suponga el inicio de una guerra permanente con el Gobierno central si finalmente Sánchez logra armar una nueva mayoría para ser reelegido presidente del Gobierno.

No es la primera vez que el pacto en Canarias no coincide con el color político del Gobierno central y los antecedentes no son precisamente buenos, así que solo existen dos opciones: o colocarse en las trincheras y prepararse para la confrontación o tender puentes y buscar acuerdos que permitan que la crispación y el enfrentamiento no sean el pan nuestro de cada día en las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

La versión oficial de CC se arma de argumentos para justificar el apoyo a Gamarra. La dirección nacional de los populares, con la labor mediadora del PP canario, daba su visto bueno a la agenda canaria, cada vez más profusa y llena de peticiones y reivindicaciones, más de 50, según la última versión confeccionada por CC desde su llegada de nuevo al poder autonómico.

La seguridad que tenía el PP en que Feijóo podía sacar adelante la investidura si el PSOE no lograba el apoyo de Junts hizo que Génova diera garantías a CC de que, si gobernaba el líder popular, no habría problemas para cumplir con los compromisos adquiridos, sobre todo teniendo en cuenta que el PP es compañero de viaje de los nacionalistas en el Gobierno autonómico. Otro hecho que allanó la aproximación de CC a Feijóo fue que Vox comunicara su respaldo al dirigente gallego sin exigir entrar en el Gobierno.

Quejas

Los nacionalistas se quejan de que los principales líderes socialistas se fueron de vacaciones en la primera quincena de agosto y no intentaron siquiera lanzar una propuesta para acercarse a la formación canaria. Pero todo cambió unos días antes de la sesión constituyente y, sobre todo, la víspera, en la que la dirección socialista intentó un acuerdo con CC.

Con un Fernando Clavijo al frente de las labores del incendio de Tenerife y dada la premura de los tiempos, poco margen de maniobra hubo, a lo que se añadió el argumentario de los nacionalistas para defender su posición: el PSOE no se comprometía con toda la agenda canaria, como sí hacia el PP, y todavía quedan fondos pendientes de transferir a la Comunidad Autónoma del presupuesto en vigor.

Cristina Valido critica a los socialistas a la vez que les tiende la mano para alcanzar nuevos acuerdos

Tal y como ha quedado el escenario político tras lo sucedido el jueves en el Congreso, el tacticismo le puede pasar factura a CC. De ser decisiva, pasaría a un rol secundario si Sánchez garantiza el respaldo de Junts y Esquerra a su investidura. Le queda la baza de que el Gobierno necesite el voto de Valido en debates en los que haya diferencias con los nacionalistas catalanes que impidan mayorías estables para mantener la agenda legislativa. "Ahí podremos ser necesarios", defiende la formación nacionalista, después del mal trago que supone lo que ha pasado.

Pese a los reproches y las acusaciones de Valido al PSOE de faltar a la verdad en las negociaciones, la diputada de CC se ha apresurado a decir que están "abiertos" a negociar con Sánchez y sus colaboradores para la investidura, eso sí, "siempre que se comprometan con Canarias", añade la parlamentaria. Esta vez, Valido no nombró una de las líneas rojas que se ha autoimpuesto CC y es la presencia de ministros de Sumar en el futuro Gobierno de Sánchez, algo que se da por descontado.

Mientras se aclara si Feijóo se presenta o no al debate de investidura y el respaldo que le pueda dar CC en ese caso, el PSOE canario contempla agazapado el escenario abierto también en la política canaria. Por la mente de algunos socialistas ya pasa una hipotética crisis del pacto CC-PP si Sánchez gobierna porque, en ese caso, no solo se quedan descolocados los dirigentes canarios del PP –que se las prometían felices con Feijóo gobernando en el Estado– sino que el expresidente y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, se convertiría en una pieza esencial en las relaciones entre Canarias y el Estado si hay fricciones entre los dos gobiernos.

Torres no ha dejado pasar la ocasión para decir que "toma nota" del respaldo de Valido al PP. La influencia de lo que sucede en Madrid en la política autonómica canaria vuelve a hacerse presente en toda su crudeza y el papel de los nacionalistas en el arranque de la legislatura puede ser determinante para lo que suceda en los próximos meses.