La Policía Nacional de Castellón dio a conocer este lunes el episodio de odio vivido el pasado 23 de julio, día de las elecciones generales, en la mezquita de Villarreal, pero este diario ha tenido acceso a la experiencia vivida por la comunidad musulmana durante el altercado.

Tres hombres, de unos 30 años y nacionalidad española, han sido detenidos por delitos de odio y de allanamiento de persona jurídico --el colectivo musulmán-- tras presentarse en el templo entre gritos y amenazas. Según han informado desde la comisaría provincial en un comunicado, los autores de estos hechos, que exhibían tatuajes identificables con el movimiento skinhead, y dos de ellos ya se habían visto envueltos en casos similares.

Mediterráneo, del grupo Prensa Ibérica, se ha puesto en contacto con miembros de la comunidad religiosa musulmana de Villarreal --el imán se encuentra en estos momentos en Argelia--, quienes han explicado que uno de los detenidos contactó inicialmente por teléfono con el imán, quien le invitó a hablar en persona.

La versión de la comunidad

"Se presentó en la mezquita y dijo que tres moros le habían robado miel de sus colmenas y el imán le dijo que no tenía constancia de nada así. Le preguntó a esta persona si podía identificarlos, pero él le dijo que no y que si no lo quería ayudar, volvería con más personas", explicó este lunes a este diario Yousseff Hadallah.

Un tiempo después, tres varones regresaron al templo, agresivos, y les dijeron a los allí presentes "inmigrantes fuera", "iros a vuestro país", al tiempo que amenazaban con «reventar» las instalaciones, tal y como también recoge la Policía Nacional en su relato de los hechos acaecidos.

"Nadie entendía nada porque chillaban y empezaron a decir que otro magrebí le había roto una camiseta de 80 euros y que quería que se la pagara", cuenta Hadallah, quien recuerda que entonces se dio aviso a la policía, que se presentó en el templo e identificó a los tres alborotadores.

Desde el colectivo islámico señalan que nunca antes habían vivido un hecho de estas características --el templo abrió en 2004, hace casi 20 años--. Únicamente han registrado pintadas racistas en la puerta de un garaje.

El Ayuntamiento condena el caso

El Ayuntamiento de Villarreal quiso expresar ayer su condena ante el ataque a la mezquita por parte de personas vinculadas a movimientos radicales. "Villarreal es un municipio tranquilo, que apuesta por la convivencia y la tolerancia, de carácter abierto e internacional. Por este motivo, el alcalde de la ciudad, José Benlloch, se ha puesto en contacto con la comunidad islámica de Villarreal y, en nombre de la ciudadanía, quiere lanzar un mensaje de condena y apoyo a los miembros de la mezquita", señalaron en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

"Confiamos en la policía y la justicia que son los competentes en estas materias , y como en todos estos casos, siempre estamos a la disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para prestar la colaboración que necesiten de nuestros medio", señala el consistorio.