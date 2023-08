El portazo que ha dado el PSOE a un acuerdo con el PP para el Gobierno de Ceuta ha removido a la formación conservadora. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido al ataque y acusa a Pedro Sánchez de bloquear desde Madrid la “estabilidad de Ceuta”.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, Feijóo se ha pronunciado así después de que este jueves la dirección del PSOE abortara las negociaciones que se estaban produciendo entre su formación ceutí y la del PP para que el Gobierno de la ciudad autónoma pudiera echar a andar a partir de septiembre. Pero el momento político no acompaña y los socialistas no han ocultado que con quien no quieren el acuerdo no es con Juan Jesús Vivas, presidente del PP de Ceuta, sino con su jefe de filas. “Con el PP de Feijóo es imposible”, decían este jueves fuentes del PSOE.

“Pedro Sánchez bloquea un acuerdo por la estabilidad de Ceuta", ha señalado Feijóo en un primer tuit este viernes por la mañana. "El @ppopular es un partido de Estado. Nuestro deber es fortalecer la cohesión social y proteger a los ciudadanos, frente a ese interés por mantenerse en el poder”. 45 minutos más tarde, ha completado su denuncia con un segundo mensaje en las redes: “Ceuta es un ejemplo de convivencia entre culturas y religiones. Un hombre de Estado como @JuanVivasLara demuestra, con mucho, cómo se protege esa diversidad. Felicidades, Presidente. Tienes en mí y en todo el @ppopular el apoyo para continuar con tu compromiso”.

Pedro Sánchez bloquea un acuerdo por la estabilidad de Ceuta.



El @ppopular es un partido de Estado. Nuestro deber es fortalecer la cohesión social y proteger a los ciudadanos, frente a ese interés por mantenerse en el poder. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 4 de agosto de 2023

Fuerza más votada

El PP ha sido la fuerza más votada en Ceuta, donde lleva varios lustros gobernando. En la pasada legislatura lo hizo en solitario y sin mayoría absoluta, pero alcanzando varios acuerdos con los socialistas locales para los presupuestos y otras cuestiones de relevancia.

Esta vez parecía que la situación iba a ser distinta. El PSOE ceutí había asegurado esta semana que no estaban dispuestos a conceder “apoyos puntuales” sino que querían trabajar "desde dentro en un Gobierno de coalición". Las conversaciones estaban avanzando, a la espera de lo que pudieran decir las direcciones nacionales de los partidos, pero las declaraciones públicas de Vivas apuntando a que podría haber un acuerdo de gobierno entre ambos formaciones y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía hizo saltar las alarmas en Ferraz, que frenó en seco el avance de las negociaciones.

Ceuta es un ejemplo de convivencia entre culturas y religiones.



Un hombre de Estado como @JuanVivasLara demuestra, con mucho, cómo se protege esa diversidad.



Felicidades, Presidente. Tienes en mí y en todo el @ppopular el apoyo para continuar con tu compromiso. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 4 de agosto de 2023

Ofensiva de Génova

La denuncia del PP también ha llegado a través de la cuenta oficial del partido en Twitter, en la que critica que "el PSOE paga con populismo, rechazando diálogo y democracia" la lealtad de Vivas con el Estado. A este mensaje ha seguido otra de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en la que señala que Sánchez vuelve a "activar su no es no desde Marruecos" y destaca que "lo único que ofrece a España" es "inestabilidad y bloqueo".

Con esta denuncia, y con la vista siempre puesta en la investidura para la presidencia del Gobierno, los populares retoman su apuesta de poner de relieve que los socialistas se niegan a favorecer cualquier gobierno del PP mientras los conservadores sí se apartaron o apoyaron a sus rivales políticos en ciudades como Barcelona o en las diputaciones vascas tras las elecciones municipales.