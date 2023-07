Los discursos públicos chocan con las actitudes fuera de foco. Según el oficial, el PP no habla con EH Bildu de absolutamente nada. Los soberanistas, por su parte, acusan a las fuerzas que gobiernan en Vitoria-Gasteiz, PSE y PNV, de haber pactado la alcaldía con el PP. No hay ninguna prueba de tal afirmación. Sí la hay, y basta buscarla en las actas municipales, del acuerdo entre EH Bildu y PP para repartirse la presidencia de las 11 comisiones municipales, aprovechando que "la extraña pareja" suma 13 votos, frente a las 12 de las fuerzas que conforman el gobierno municipal.

Así las cosas, Bildu se queda con 6 áreas y el PP, con 5. El reparto ha sido al más puro estilo "está para ti, esta para mí". Cada grupo ha ido eligiendo por turnos, de acuerdo con sus preferencias. Las opciones no han sido, en absoluto casuales. De este modo, EH Bildu se queda con Hacienda y Recursos humanos, mientras el PP se lleva, uno de sus grandes caballos de batalla, urbanismo, o en la nomenclatura actual, 'Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda'. Elkarrekin Gasteiz, con dos concejales, prefirió no optar a ninguna presidencia, pero ha facilitado la distribución acordada por soberanistas y populares. No se debe pasar por alto que las presidencias de las comisiones suponen un aumento del sueldo de los concejales elegidos para ostentarlas.

A la espera de una reacción oficial, fuentes del PNV han mostrado su malestar por el modo en que han discurrido los acontecimientos. Si bien es cierto que, tradicionalmente, se beneficia a las fuerzas de la oposición en la adjudicación de presidencias, esta vez ha llamado la atención que PP y Bildu hayan obrado unilateralmente, sin informar de sus intenciones ni a jeltzales ni a socialistas.

Por lo demás, no deja de ser llamativa la incoherencia de los discursos públicos con los hechos. El PP, que dice no negociar con Bildu, se ha reunido con la coalición que dirige Arnaldo Otegi para concretar el reparto. Del mismo modo, EH Bildu, que acusa a PNV y PSE de tener un pacto el PP, es quien acuerda con los populares las presidencias. Y todo, a unos días de las elecciones del 23 de julio, donde los mensajes oficiales de unos y otros no concuerdan con sus hechos contantes y sonantes.