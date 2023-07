María Guardiola: los retos de la legislatura

Acaba de hacer historia por partida triple: se ha convertido en la primera mujer al frente de la Junta de Extremadura, que tendrá el primer ejecutivo de coalición de su historia tras lograr ser investida con el apoyo de Vox, con el que ha firmado un acuerdo de gobierno (la ultraderecha tendrá la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural); y será además la primera presidenta que desciende de Cáceres. El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este sábado su nombramiento y María Guardiola (Cáceres, 1978) tomará posesión el lunes en un acto en el Museo de Arte Romano de Mérida, pero el camino hasta llegar aquí no ha sido fácil.

Quiere pasar página y ponerse a trabajar para lograr un "cambio hondo" en Extremadura, tal y como ella misma defendió en su debate de investidura esta semana, y que a partir de ahora se le juzgue por su trabajo por esta región. Su número 2, Abel Bautista, pidió cien días de cortesía para empezar a ver resultados. Y lo cierto es que Guardiola tiene por delante cuatro años de grandes retos, entre los que están la mejora de las infraestructuras con el tren a la cabeza; la lucha contra la despoblación; la materialización de los grandes proyectos sobre la mesa como la gigafactoría, la fábrica de cátodos en Cañaveral o la de supercondensadores en Badajoz, que prometen 35.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años; la creación de empleo; la bajada de impuestos, que ha sido el mantra de su campaña; las mejoras en sanidad y educación o el futuro de la central nuclear de Almaraz.

Lo hará de la mano de un gobierno que tendrá seis consejerías más la que le ha cedido a Vox. En su equipo estarán Mercedes Morán al frente de Agricultura. Es diputada en la Asamblea, fue directora general en el gobierno de Monago y es también la responsable de Agricultura en el actual PP de Feijóo. Se encargará de la gestión de la agricultura, de la ganadería y de los fondos europeos de la PAC. Mientras que de Vox, con Gestión Forestal y Mundo Rural, dependerán los incendios, los toros, la caza y la pesca.

En su equipo también estará Elena Manzano, al frente de Hacienda. Fue concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Cáceres en la pasada legislatura, donde también estaba Guardiola, y es licenciada en Derecho con el mejor expediente de su promoción y profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura. Sara García Espada, médico del 112 y enfermera, que gestionará Sanidad, y con casi toda probabilidad también se quedará con una consejería Abel Bautista. En su organigrama no habrá vicepresidencias ni tampoco tendrá Consejería de Igualdad, que pasará a depender de la propia Guardiola a través de una dirección general.

Apuesta por la sanidad pública y por la educación, pero mirando también al mantenimiento de la concertada

A continuación este diario recopila los principales retos de la nueva presidenta de la Junta de Extremadura y las propuestas que para ellos se ofrecen en el pacto de gobierno firmado con Vox. En su debate de investidura también citó a la lucha contra la violencia de género como otro de sus principales desafíos, pero lo cierto es que este asunto no se contempla, ni si quiera se cita, en el acuerdo con la ultraderecha (el documento se refiere únicamente a "discursos machistas"). No obstante, y a pesar de no estar entre los objetivos del gobierno de coalición, Guardiola anunció que creará un plan autonómico para detectar casos y atender a las víctimas.

Bajada de impuestos

La rebaja tributaria es la clave de su programa electoral pues siempre ha defendido que los extremeños tenemos una importante presión fiscal. El compromiso, de hecho, se recoge en el punto 2 del acuerdo PP-Vox, donde se comprometen a rebajarlos en los primeros 100 días de gobierno mediante la aprobación de una Ley de medidas fiscales que busca también "atraer personas y empresas". Para ello reducirán el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de matriculación y suprimirán el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones "para la mayoría de contribuyentes". "Extremadura debe ser atractiva y competitiva fiscalmente frente a otras regiones", dice el acuerdo, en el que se incluye además aprobar "una tarifa cero de dos años" para autónomos cuyos rendimientos económicos anuales se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional.

Infraestructuras

La mejora de las comunicaciones es otro de los asuntos pendientes en la región, con el tren a la cabeza. El compromiso de Guardiola fue que en cuanto llegara a la Junta viajaría a Madrid para reivindicar el AVE y un tren digno: "Quiero que quede claro que esté quien esté en La Moncloa, no me voy a callar ni voy a resignarme hasta que se terminen de una vez estos vergonzosos episodios (los retrasos e incidencias en el servicio ferroviario). No voy a parar de reivindicar hasta que se nos deje de tratar como ciudadanos de segunda", dijo en varias de sus intervenciones durante la campaña electoral y lo repitió en su debate de investidura. También pretende construir un aeródromo en Cáceres, que lleva casi dos décadas en el aire, y terminar la autovía Cáceres- Badajoz, cuyas obras han comenzado hace unos días. "Reivindicaremos con firmeza las infraestructuras que Extremadura necesita para garantizar su desarrollo social y económico, especialmente en materia ferroviaria. Presentaremos al Gobierno de España un Plan de Inversiones e Infraestructuras exigente y reivindicativo, con compromisos en los plazos de ejecución del AVE, autovías y el resto de infraestructuras prometidas por el Estado" dice el pacto.

La gigafactoría y otros proyectos

Hace poco más de una semana la gigafactoría que Envision ha proyectado en Navalmoral de la Mata anunció su intención de acceder a 300 millones de euros de las ayudas del segundo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado (VEC). La inversión, si finalmente se concede, llegará en septiembre, cuando la multinacional china espera comenzar la obra. Pero además Envision pretende acceder a los incentivos regionales, que le tocará negociar a Guardiola al frente de la Junta de Extremadura. Este es uno de los grandes proyectos pendientes en la región ligados a las energías renovables, lo que choca directamente con la visión que sobre esta materia tiene Vox, su socio de gobierno. La gigafactoría ya ha anunciado que va a necesitar 800 empleos técnicos y pretende crear unos 3.000 trabajos indirectos. Guardiola deberá además impulsar otros como el de la fábrica de cátodos en Cañaveral o la de supercondensadores en Badajoz, ligados a la mina de Cañaveral, que pretende empezar a funcionar este año. Y posicionarse sobre la mina de Cáceres. Todos los proyectos pendientes pretenden crear unos 35.000 empleos en los próximos cinco años en Extremadura.

Valdecañas

Mención aparte merece el complejo Marina Isla de Valdecañas, cuyo derribo está aún pendiente del Tribunal Constitucional. El Partido Popular siempre se ha mostrado a favor de que el resort no se tire por el desastre medioambiental y el coste que supondría, además de porque genera empleo en la zona. En cambio se abstuvo en la aprobación de la Ley Zepa que pretende blindar lo ya construido en el complejo para evitar así que tuviera de derribarse. En sus manos está ahora derogar esta ley o mantenerla. En el pacto hacen referencia a la Red Natura 2000, a la que pertenece también Valdecañas al ser zona protegida, y a la que atacan porque esa protección del territorio choca con el desarrollo: "Haremos compatible el desarrollo social y económico de nuestra región con el cuidado de nuestro patrimonio natural y revisaremos las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura para compatibilizar la conservación con el desarrollo de las zonas rurales", reza el pacto. Pero no se cita directamente a Valdecañas.

Central nuclear

El desmantelamiento o la continuidad de la central nuclear de Almaraz pasará ahora al tejado del nuevo Gobierno autonómico. Su presidenta, María Guardiola, siempre ha defendido su continuidad. De hecho la Asamblea aprobó en abril una propuesta de impulso planteada por Ciudadanos (ya sin representación) en la que se instaba a la Junta a pedir formalmente al Gobierno central la elaboración de una estrategia dirigida a prolongar la vida útil de la central, pero el Estado insiste en su desmantelamiento y, según lo acordado, el reactor de Almaraz será el primero en apagarse, probablemente en 2027. En el pacto de gobierno se recoge literalmente: "Protegeremos los activos energéticos e industriales amenazados por motivos ideológicos. Paralizaremos por todos los medios posibles la demolición de la presa de Valdecaballeros y exigiremos que se rectifique el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz".

Defiende que continúe la central nuclear de Almaraz y así se recoge en el pacto firmado entre PP y Vox

Paro

El mantenimiento y la creación del empleo es otro de los grandes retos de la presidenta María Guardiola. En la anterior legislatura se ha conseguido bajar casi a la mitad (de 150.000 a 77.000 parados). Guardiola asegura que creará un programa de fomento del empleo para que este sea de calidad y que protegerá "a las pequeñas y medianas empresas, así como a las micropymes, con especial atención al comercio local y artesano y a las empresas de gran arraigo favoreciendo su desarrollo y colaborando con la creación y fijación del empleo".

Despoblación

Fijar y sumar población es otro de los desafíos de la región, que cada año pierde habitantes, sobre todo en las zonas rurales. La solución que ofrece Guardiola en este caso es atraer población mediante rebajas fiscales. Para ello se ha comprometido a implantar lo que ha denominado como "fiscalidad rural" que consiste en una bonificación del 50% en la cuota del IRPF por tener la residencia habitual en Extremadura y ampliable al 75% para los menores de 36 años. Este asunto ocupa también un lugar destacado en el pacto con Vox: "Impulsaremos el desarrollo de las zonas rurales y despobladas de Extremadura para garantizar los servicios públicos en todo el territorio". Para ello propondrán, añade el documento, "la aprobación de un Plan de Impulso y Desarrollo de la España Rural, en el que reivindicaremos un tratamiento fiscal favorable para zonas con escasa población y una financiación que garantice el acceso a servicios de calidad en el medio rural, poniendo énfasis en los recursos educativos y sanitarios, sociales y de atención a la dependencia".

Agricultura y ganadería

La sequía es el problema que más afecta en estos momentos a la agricultura y la ganadería extremeña. Guardiola se comprometió a crear un decreto de sequía que contemple ayudas directas a agricultores, ganaderos y apicultores. En el pacto con la ultraderecha hacen de hecho también referencia a esto: «Impulsaremos una ley de aguas de Extremadura, que atienda, sin condicionantes ideológicos, a las necesidades de consumo de las zonas urbanas y a las necesidades de riego del mundo rural» así como «la ampliación de regadíos para el sector primario, velando por la suficiencia de recursos para el consumo humano y animal». El acuerdo contempla asimismo la elaboración «de un plan para el mantenimiento y la mejora de todas las infraestructuras hídricas con el fin de asegurar un buen aprovechamiento del agua que implique la ejecución de todos los fondos pendientes y la ampliación de los mismos».

Sanidad

En este bloque las principales cuentas pendientes son la reducción de las listas de espera tanto en Atención Primaria como en especializada así como la atracción de profesionales médicos a la comunidad. En concreto el acuerdo entre PP-Vox da prioridad a la Atención Primaria y a la salud mental y recoge que el Gobierno elaborará un plan que asegure "una atención ágil y de calidad en todo el territorio y que ofrezca incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales". También incluye el desarrollo de un programa estratégico de lucha contra las listas de espera, con la puesta en marcha de una lista de espera única y voluntaria, para que los usuarios puedan decidir en qué área de salud se les atiende, y la aprobación de un "nuevo marco de Atención Primaria".

En cuanto a salud mental dice que será "uno de los pilares del sistema sanitario público, con atención especial a la lacra del suicidio y a la soledad no deseada" y por eso reforzarán "las medidas de prevención". Para atraer facultativos el documento contempla activar fórmulas para garantizar "que los servicios de emergencias operen con un número suficiente de profesionales, con atención prioritaria a las zonas rurales".

En sanidad además deberá terminar la construcción del hospital de Cáceres y la del de Don Benito-Villanueva.

Educación

Pendientes de Guardiola están también el mantenimiento de la gratuidad de los comedores escolares y aulas matinales, continuar con la implantación gratuita del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) o la convocatoria de las oposiciones docentes (este próximo año se celebrarán las de estabilización, ya convocadas pero que deberá gestionar ahora el nuevo gobierno). En su pacto hace referencia a la educación de 0 a 3 años, que potenciará pero "sin excluir a la red privada". Además asegura que aprobará una ley integral de protección a la familia "que incluya medidas para el fomento de la natalidad, con deducciones fiscales para el nacimiento, así como para gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares" y para "el acompañamiento de nuestros mayores, personas dependientes y sus familiares, con especial atención a las familias numerosas".