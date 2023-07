El caso Villarejo se ha convertido en uno de los casos de corrupción más importantes de España, con numerosas tramas y juicios aún pendientes. El periodista español de origen argentino, Ernesto Ekaizer, ha plasmado años de extorsiones, conversaciones con políticos, investigaciones e injusticias en un libro en el que se descubre información inédita sobre el caso a través de audios del excomisario. 'Operación Jaque Mate' se suma a la lista de libros publicados por Ekaizer y lo presentará en Málaga el 7 de julio a las 19.30h en el Ámbito Cultural del Corte Inglés junto a José Mª de Loma y Juan Luis Rascón.

¿De qué manera está contado en el libro el caso Villarejo?

Este relato va, más que sobre las declaraciones que Villarejo va haciendo, sobre los audios concretos que he conseguido y que revelan la relación de trabajo directa que tenía el ex comisario con políticos importantes del Partido Popular. Lo que me interesa son estas reuniones que se cuentan a través los audios, por lo que dice Villarejo y por lo que dicen los políticos, ya que mi propósito era ver si alguna de las versiones que daba Villarejo sobre su trabajo se correspondía con la realidad o no. Mi principal conclusión es que no se corresponde, es un personaje que dice que siempre ha actuado de la misma manera para todos los gobiernos, y lo que he podido averiguar con documentos y audios demuestran que no es así, la relación de Villarejo con el Gobierno del PP entre 2011 y 2012 no tiene ninguna comparación con la relación que tenía con otros gobiernos.

¿Qué tiene este caso que le haya hecho querer escribir sobre él?

Mi interés está motivado por lo que yo sentí como una gran injusticia, que fue la decisión de apartar al fiscal Stampa, el primer fiscal encargado del caso en 2017.

¿Cómo describiría al ex comisario Villarejo?

Villarejo es un ‘jugador de regate corto’ y va utilizando a unos contra otros. Tiende a rentabilizar las ‘dos P’, por un lado el patrimonio, ya que hacía una gran fortuna, y por otro lado el patriotismo, consigue buscar dinero para sí mismo en Cataluña. Tiene la impresión de que si ‘rasca’’ los bolsillos de Catalanes algunos apoyos del independentismo pueden conseguir dinero. En conclusión, Villarejo, más que un agente de inteligencia, es un agente del PP, el PP lo utiliza para desacreditar a los adversarios y cumple esta función de manera escrupulosa.

Anteriormente ha mencionado al fiscal Stampa, ¿qué papel juega en este caso?

El fiscal Stampa está afiliado a la asociación de fiscales, que es una asociación conservadora, y él había investigado ya sobre corrupción y medioambiente en Lanzarote. Llega a Madrid en 2016 en un momento preciso y particular de la fiscalía anticorrupción, se jubila el anterior fiscal-jefe y el PP le sustituye con el fiscal Manuel Moix. Este llega con la misión de depurar la fiscalía anticorrupción con elementos independientes, y el único fiscal del que se fía es Stampa. Cuando el caso Villarejo se inicia Stampa pide un compañero y le nombran a Miguel Serrano, un fiscal con más experiencia y una larga formación jurídica. Ambos investigan y se dan cuenta de que se va a convertir en el caso más importante de España, porque tiene ramificaciones en la política, en la policía, empresas y bancos. El problema llega cuando se encuentran con que el juez a cargo de la audiencia nacional, De Gea, no quiere investigar, pues cree que es un caso complicado y además se encuentra implicado el rey Juan Carlos I y teme que lo deje en el banquillo. De Gea comienza a boicotear el caso, lo que hace que los fiscales, además de perseguir a los delincuentes, persigan al juez para que persiga a los delincuentes. Sin embargo, el juez se dedica a minar desde dentro el procedimiento, a ponerle trabas filtrando información y dando argumentos a la defensa de los diputados. Finalmente, los fiscales van cogiendo pruebas de la actividad del juez, y presentan un escrito que tras conversaciones con la Fiscal General del Estado y el Presidente del Tribunal Supremo, el juez De Gea acaba siendo expulsado de la Audiencia Nacional. Lo que no sabían los fiscales es que lo que iba a venir iba a ser peor que lo anterior. De Gea se convierte en lo que yo llamo el ‘portero del Partido Popular’, que consistía en no dejar entrar nada perjudicial para el partido.

En el libro aparece información y audios inéditos, ¿hay algún dato o suceso que destacaría?

Hay un capítulo que es tremendo y que es totalmente inédito, que narra cómo maquillan la muerte de Emilio Botín y cómo se presenta como una muerte que había sido en su casa en Madrid, cuando realmente fue en Roma con su amante, lo cual no querían que se supiese y por ello lo falsean. Esto se cuenta a través de una conversación con Villarejo con un abogado llamado Manuel Medina que estaba instalado en Madrid y se ocupó de todas las cuestiones relacionadas con la muerte de Botín.

¿Tiene más audios además de los que se encuentran en el libro?

Tengo más audios, tengo una gran colección, pero no todos son interesantes. Hay muchos audios de operaciones y misiones concretas de Villarejo, reuniones que acaban en peleas con el agente de asuntos internos y con el director adjunto operativo, entre otros.

Más allá de lo que se narra en 'Operación Jaque Mate', ¿cómo ve la situación de la justicia ahora mismo en España?

Este es el objeto también del libro. La justicia en España está controlada por la derecha, es la institución que menos se ha transformado en el paso del franquismo a la democracia, los jueces son muy bien tratados por el PP, el PSOE no sabe cómo tratarlos, no tiene una política judicial, se equivocan nombrando como ministra de justicia a Dolores Delgado, entre otros. Durante 10 años la justicia está secuestrada por el PP, porque los últimos cambios en el Consejo General del Poder Judicial son en diciembre de 2013 y 10 años después tienen los mismos miembros, solamente se ha renovado el consejo del Tribunal Constitucional de manera aislada. Hasta que no haya una democratización del sistema judicial, la situación política en España va a estar bloqueada.

¿Considera que la corrupción sigue siendo un problema en este país?

Creo que ha habido juicios importantes sobre la corrupción y ahora mismo los está habiendo también, de alguna manera ya se están poniendo límites a la corrupción. Uno de los juicios que ahora se están llevando a cabo es el del caso Tándem. En septiembre del año pasado terminó el primer juicio donde se han juzgado tres operaciones de las 50 que se están investigando sobre extorsión donde se pide a Villarejo 83 años de prisión. Además, en una de las piezas de este juicio, el caso Pintor, también se juzga al marido de Ana Rosa Quintana por extorsión, porque Villarejo trabajó para él y su hermano, los hermanos Muñoz, para extorsionar a un ex juez andaluz por una deuda fiscal. Finalmente Juan Muñoz se declaró culpable con una pena menor a dos años de pisión. Sin embargo, estas sentencias se está retrasando demasiado, teóricamente debería estar antes del 23 de julio, pero con la excusa de las elecciones se retrasará más y no va a estar la sentencia lista.