“Esta misma mañana las adhesiones siguen llegando de otros puntos de España”, explicó el expresidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, impulsor del manifiesto de los veteranos socialistas desde Andalucía en defensa de Pedro Sánchez. Más de 350 firmas de apoyo, que han tenido la adhesión de destacados dirigentes del PSOE desde fuera de Andalucía como los exministros de Felipe González y líderes socialistas, Joaquín Almunia, Carlos Solchaga, Josep Borrell, José María Maravall, Tomás de la Quadra-Salcedo, Luis María Atienza o Juan Manuel Eguiagaray.

“¿Habéis visto para lo que hemos quedado el Imserso socialista?”, bromeó José Caballos, durante años portavoz parlamentario en Andalucía y otro peso pesado del PSOE andaluz. El movimiento, explicó Gracia, surgió de hace unos diez días de un grupo privado de Whatsapp, que comparten desde hace un par de años el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, con destacados exdirigentes del partido como Luis Pizarro, Javier Torres, Enrique Linde o José Miguel Salinas. “Somos gente que nos unía y nos une ser militantes con muchos trienios, intercambiamos artículos de prensa, hacemos comentarios sobre actualidad, compartimos opiniones”, contó Gracia. Ahí, en un debate "sobre la consigna de la derecha de que hay que derogar el sanchismo”, concluyen que “habría que darle alguna respuesta y desmontarlo”. En Málaga ya había movimientos y un manifiesto en marcha de apoyo al candidato socialista. De ahí surge este manifesto de veteranos en Andalucía con el mensaje de “No es Sánchez, somos nosotros”.

Sin juzgar a Guerra

No es que el momento sea tan excepcional y complicado como para que, por primera vez, los veteranos salgan en auxilio del líder socialista, mantuvieron en su comparecencia pública, sino que “es que la mentira es tan grande” que había que salir. No quisieron pisar charcos. Eludieron desmarcarse de Alfonso Guerra, referente para muchos de estos históricos del PSOE andaluz durante años, convertido en uno de los azotes más duros y con más predicamento contra Pedro Sánchez. Tampoco secundaron la iniciativa de Felipe González, que ha expresado en un artículo de opinión en ‘Nueva Revista’, de la Universidad de La Rioja, que dejar gobernar a la lista más votada debería ser “aceptable” cuando “no haya otra opción”, apostando por “pactos de centralidad”. Una apuesta contra la que se ha posición José Luis Rodríguez Zapatero, que ha dejado claro que el PSOE no se abstendrá para dar paso a Alberto Núñez Feijóo.

Eludiendo esos debates comprometidos y las posiciones críticas de dos de los máximos referentes del socialismo, los veteranos del PSOE andaluz han reunido firmas de las ocho provincias, más de 350, y han citado en San Vicente, sede regional del partido, a una veintena de referentes como Carlos Sanjuan, José Caballos, Javier Torres Vela, Aurora Atoche, Isabel Pozuelo o Nono Amate, entre otros. En el manifiesto hay muchos trienios del PSOE.

Nombres que han liderado “la Transición política en Andalucía” desde 1977, fecha de las primeras elecciones generales, diputados en Cortes, impulsores de la autonomía andaluza, de la manifiestación del 4 de diciembre de 1977 o del referéndum de 1980, candidatos en las primeras elecciones autonómicas de 1982 y miembros del primer Gobierno andaluz de Rafael Escuredo. Líderes socialistas en las listas de 1982, 1986, 1990 y 1994, resumieron. El manifiesto lo firman expresidentes de la Junta de Andalucía como el propio Escuredo y Manuel Chaves, y tiene el apoyo de José Antonio Griñán. Los dos últimos han sido condenados en el caso de los ERE, una situación judicial que ha dificultado de forma importante que el PSOE haya podido tener voces históricas y referentes en Andalucía en la última década, justo en el momento en que se descapitalizaba electoralmente ante el avance del PP.

Medio siglo de historia

Un mensaje de reivindicación del “orgullo” socialista, que fue referente en Andalucía y ahora atraviesa momentos bajos en términos de poder, con el PP con mayoría absoluta en la Junta y gobiernos en las ocho capitales de la comunidad. “Algunos estamos afiliados desde hace más de 50 años”, reivindicó Gracia, “somos leales a nuestra organización aunque haya diferencias entre nosotros”. “El PSOE es nuestro partido y Pedro Sánchez nuestro secretario general”, señalaron.

“Están hoy santanizando a Pedro Sánchez como se hizo en los 90 con Felipe González”, recuerda, o como después ocurriría con José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba. “A todos se les ha acusado de traicionar a España”, denunciaron. Para “pinchar la burbuja del sanchismo”, como ha defendido el propio presidente del Gobierno en su gira por los programa de televisión y radio con más audiencia del momento, todo suma. Las viejas glorias socialistas han decidido dar un paso adelante y callar el ruido, alimentado en gran medida por voces como la de Alfonso Guerra. “De él ni nos desmarcarmos ni nos dejamos de desmarcar, estamos aquí por lealtad”, defendieron.