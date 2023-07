Reunión "positiva" y "fructífera", aseguran ambas partes. Sin embargo, no ha servido, de momento, para que ninguno de los dos se muevan ni un milímetro de sus posiciones. El Partido Popular pidió este martes a Vox, tras abrir la mesa de negociación, que se abstuviera en la segunda votación de la investidura de su candidato, Fernando López Miras; y Vox le dijo que no. "La opción de abstenerse no se contempla". Todo como se esperaba.

La reunión comenzó a las 4.30 de la tarde en la Asamblea Regional. Miras, que encabeza el comité de negociación del PP, llegó acompañado del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, y de la secretaria primera de la Mesa de la Cámara, María del Carmen Ruiz Jódar. Llevaban consigo un documento programático de 88 puntos para ofrecerles a Vox sobre la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, los "graves problemas" de financiación autonómica, sobre la protección de las familias, la educación «en libertad y de calidad», la protección del Mar Menor o la simplificación de los trámites administrativos. "Lo importante son las políticas que hagamos para mejorar la vida de los ciudadanos, no los políticos que tengan que desarrollar esas políticas", manifestó Segado después de la reunión en una rueda de prensa. En ningún momento, aseguran, se pusieron encima de la mesa cargos ni consejerías. "Partimos de la base del resultado electoral", explicó, y "casi la mitad de los votantes" se decantó por el PP. "Además no existe una alternativa". "No necesitamos que Vox nos ayude a desalojar a la izquierda; lo único que necesitamos es que no bloquee la formación de Gobierno" Joaquín Segado - Portavoz PP Asamblea Además, con respecto a otras regiones en donde se han alcanzado acuerdos o donde se siguen negociando, Segado destacó que, mientras que "en Extremadura, Baleares, Valencia y Aragón los ciudadanos votaron para desalojar a la izquierda, en la Región votaron por la continuidad del Gobierno del PP". Y fue aún más claro: "No necesitamos que Vox nos ayude a desalojar a la izquierda de las instituciones. Lo único que necesitamos es que Vox no bloquee la formación de Gobierno". A la propuesta programática se une la creación de órganos de control "suficientes para que esos acuerdos se cumplan";es decir, una comisión de seguimiento en la Asamblea. Los tres espadas de Vox son José Ángel Antelo, líder de la formación, Lourdes Méndez, número uno al Congreso el 23J, y Rubén Martínez Alpañez, vicesecretario de Organización. Aunque siguen negándose a investir el viernes ni el lunes a Miras, les pareció que la reunión fue "fructífera" y Antelo se congratuló de que "por fin" se haya podido sentar a negociar. «Hemos encontrado puntos de encuentro», dijo, refiriéndose al programa propuesto por el PP. En este sentido, adelantó que llegar a acuerdos de programa no supondrá un problema alguno para ellos. Pero no es lo que están exigiendo. "Queremos un Gobierno de los dos partidos y esa decisión depende de Fernando López Miras", insistió. De eso va a depender, como nunca han escondido, el apoyo de Vox en el debate que comienza el jueves. "Queremos un Gobierno de los dos partidos y esa decisión depende de Fernando López Miras" José Ángel Antelo - Presidente provincial de Vox Ellos tampoco llegaron con las manos vacías y entregaron su propio documento a los dirigentes del PP. También hace referencia al Mar Menor (aunque con matizaciones sobre una presunta persecución al campo) y a la simplificación burocrática, y añade otros como la solución del problema de la elevada deuda y del déficit. "Queremos que López Miras sea nuestro candidato pero tiene que tomar la decisión", insistió, explicando que Vox supone el 18% del voto y que juntos, con el PP, tendrían dos tercios de los diputados de la Asamblea. "Así lograremos un Gobierno que dé estabilidad", concluyó. Se supone que los equipos de ambos partidos se citarán pronto nuevamente para seguir con la negociación, una vez que hayan estudiado los documentos que les entregaron ayer. El jueves comienza el debate y Miras explicará su programa de Gobierno, presuntamente en solitario. La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, presidida por Vox La recién constituida Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua estará presidida por Vox, al igual que en la legislatura anterior, gracias a un acuerdo alcanzado con el PP. El objetivo de este pacto, en palabras del portavoz popular en la Asamblea, es "preservar la mayoría del centroderecha en los trabajos que se realicen durante estos cuatro años". El PP presidirá la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la UE y Derechos Humanos; Economía, Hacienda y Presupuesto; y la del Estatuto del Diputado. La decisión ha sido duramente criticada por el PSOE y Sumar. "Esto viene a demostrar lo que venimos advirtiendo desde las elecciones autonómicas: PP y Vox han pactado y van a gobernar juntos la Región, pero están haciendo un paripé antes de las elecciones generales, simulando diferencias", opina el socialista José Vélez. Javier Sánchez Serna (Podemos), afirmó ayer que "el PP ha entregado a Vox la herramienta para acabar con cualquier protección para el Mar Menor".