Así están las encuestas de las elecciones generales en España 2023

Las elecciones autonómicas y municipales han zarandeado el tablero político y, sin solución de continuidad, dejaron paso a las elecciones generales, es decir, a la batalla definitiva entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Tras el alumbramiento de Sumar, la coalición que capitanea Yolanda Díaz a la que finalmente, no sin tensiones, se ha unido Podemos, la última sacudida están siendo los pactos autonómicos entre el PP y Vox. A una semana para el comienzo de la campaña electoral, las últimas encuestas han consolidado las expectativas tanto para el PP y como para el PSOE, de manera que los populares se afianzan en primera posición y refuerzan sus opciones de gobernar si se apoyan en la ultraderecha de Vox, con la que podrían sumar mayoría absoluta. Los socialistas se benefician de que Sumar no absorbe todo el voto de Podemos, pero en la última semana no han logrado avanzar.

El aterrizaje de Sumar supuso entre abril y mayo un punto de inflexión en las tendencias de voto en un tablero electoral siempre propenso a la volatilidad que proporciona la evolución de la economía o los tropiezos de Gobierno y oposición. En concreto, la plataforma de Díaz redistribuyó el conjunto del voto progresista, que pasó a repartirse entre el PSOE, Sumar y Unidas Podemos, pero sin que este creciese. Una dinámica que se mantiene tras los primeros compases de la nueva coalición: los socialistas suben pero la mayoría de izquierdas no mejora sus expectativas. Ahora bien, pese a que la fortaleza del bloque conservador también se mantiene, la suma de PP y Vox tampoco crece. El promedio de todas las encuestas sobre las elecciones generales publicadas desde abril de 2023 (cuando se lanzó la plataforma Sumar) mantiene al PP en primera posición y con una ventaja de 6,1 puntos sobre el PSOE, lo que representa una décima más que hace dos semanas. Esa décima es la que han ganado los populares en la última semana, durante la cual no ha habido variaciones en el registro de los socialistas. Feijóo lograría ahora el 32,6% de los votos y Sánchez obtendría el 26,5% de los sufragios. Convertida esa media en escaños, la diferencia a favor de los conservadores se sitúa en los 41 escaños, la misma distancia que la semana pasada. El PP conseguiría hoy 140 diputados y el PSOE, 99. Durante el mes de junio, Feijóo ha ganado dos escaños y Sánchez ha sumado tres. En abril de 2022, cuando el expresidente gallego asumió el liderazgo del PP, el presidente del Gobierno estaba 17 escaños por delante de los populares. Desde entonces, los conservadores han ganado 34 diputados y el PSOE ha perdido 7. Los cálculos realizados por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, a partir de una fórmula empleada por Ivan Serrano, investigador del IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la UOC, corresponden a la media ponderada de los principales sondeos publicados. La ponderación se realiza, como en otras fórmulas de este tipo, en función del tamaño de la muestra (cuanto más grande, mayor valor) y de la fecha del trabajo de campo (cuanto más reciente, más significativa). Es importante tener en cuenta que algunas encuestas, como las del CIS, solo ofrecen estimaciones de voto, pero no de escaños, lo que influye en los promedios de cada variable. Y también condiciona las medias el hecho de que hasta ahora algunos estudios contemplasen a Sumar y a Podemos por separado y otros en coalición. Los respectivos vasos comunicantes de PP y PSOE (Vox y Unidas Podemos) siguen la estela de populares y socialistas. En paralelo al crecimiento de Feijóo, la extrema derecha de Santiago Abascal pierde un escaño en la última semana y se queda en 40 diputados y el 13,6% de los votos, una décima más que hace siete días. Desde su revés en las elecciones andaluzas, hace ahora un año, Vox ha perdido cinco puntos y medio y 19 escaños, pero podría blindar sin problemas su condición de tercera fuerza política del Congreso y tendría en exclusiva la llave para que Feijóo llegase a la Moncloa. Ya con Sumar y Podemos coaligados, la marca de Díaz obtendría el 12,7% de los votos y 31 diputados, un punto y un escaño más que una semana atrás. Cuando todavía no había confirmado su integración en la nueva plataforma, el partido de Ione Belarra se quedaba solo con el 4% de los sufragios y 4 diputados, mientras que Sumar había escalado ya hasta los 29 parlamentarios. Es decir, Díaz no ha conseguido por ahora capitalizar todo el voto y los escaños de Podemos antes de la candidatura unitaria. Otro movimiento provocado por el resultado de las municipales es la caída de ERC y el crecimiento de Junts per Catalunya. Desde el 28-M, mientras los republicanos han perdido dos parlamentarios y se sitúan en 10 escaños, los posconvergentes han sumado dos representantes (el último esta última semana) y se colocan con 9 diputados. En su pulso particular, el PNV y EH Bildu empatarían a 6 escaños y España Vaciada lograría 1 diputados. Los 8 asientos restantes del Congreso se los repartirían otras fuerzas políticas. Estos promedios permitirían a Feijóo alcanzar la Moncloa solo con el apoyo de Vox, pues ambas fuerzas sumarían 181 escaños, tres más que antes de las municipales y cinco por encima de la mayoría absoluta. Las derechas siguen muy por encima de los 141 diputados que cosecharon en las elecciones de 2019 y el líder popular, si opta por pactar con la ultraderecha, no necesitaría un tercer apoyo ni varias abstenciones para desbancar a la izquierda. Por el contrario, la suma del bloque progresista, formado ahora por PSOE y Sumar, es de 130 escaños, uno menos que antes de las municipales y muy por debajo de los 155 representantes actuales.