Alberto Núñez Feijóo ha cambiado de opinión. A comienzo de mes, el líder del PP aseguró que entre las medidas que impulsaría en sus primeros 100 días al frente del Gobierno de ser investido presidente el próximo 23-J estaría la modificación de la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz y que salió adelante gracias a un voto erróneo de un diputado del PP. Sin embargo, sus palabras ahora son distintas: "Dentro de mis propuestas, modificar la reforma laboral no está".

En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, donde se ha reunido con los líder del Partido Popular europeo, Feijóo ha dejado claro que no modificará la reforma laboral. Al menos, no sustancialmente. "Trataré algunas quejas que estamos recibiendo, como en el sector de la automoción", ha dicho. Sin embargo, ha negado que no vaya a respetar el acuerdo que alcanzaron la patronal y los sindicatos en 2021: "Esa reforma laboral es el producto del acuerdo. (...) Voy a respetar la reforma laboral pactada".

Incluso, ha llegado a alabar la norma: "Entiendo que esa reforma sustancialmente es una buena reforma". Este giro en sus posiciones se produce dos semanas después de que tanto la patronal como los sindicatos se plantaran ante Feijóo y le solicitaran que mantuviera vigente el acuerdo que cerraron con el Gobierno de coalición. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llegó ha decir que "los pactos son para que sean estables en el tiempo que es lo que da la perspectiva de futuro". "Nosotros defenderemos lo firmado hasta el final", sentenció.