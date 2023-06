El líder de los socialistas murcianos ofrece su primer entrevista después de los comicios del 28 de mayo a La Opinión de Murcia, del grupo Prensa Ibérica, con la vista puesta en la inminente campaña electoral de las generales. Está convencido de que "López Miras no se va a exponer hasta después de las elecciones a un pleno para la investidura".

Siempre ha dicho que PP y Vox son lo mismo. ¿Son estas negociaciones un paripé?

Totalmente. Ya hemos visto cómo se ponían de acuerdo en cuestión de horas en Molina, Puerto Lumbreras, Cieza y Las Torres de Cotillas. Y lo han hecho para desbancar a los alcaldes más votados. Feijóo miente cuando dice que tiene que gobernar el más votado porque solo se refiere a cuando el ganador es el PP.

Entonces no vamos a ir a una repetición electoral.

Van a esperar a después de las generales para no perder ningún voto en el camino. Estoy convencidísimo de que López Miras no se va a exponer hasta después de las elecciones a un pleno para la investidura. Ni para la primera sesión.

¿Qué cree que es mejor para los murcianos, nuevas elecciones o un gobierno PP-Vox?

Un gobierno de PP y Vox es tan nefasto como lo que hemos podido ver en estos últimos cuatro años. Ha sido traumático para esta región en todos los sentidos: en el económico, social, democrático y de imagen exterior. Sabemos que a la Región le espera otro Gobierno nefasto a partir de las elecciones generales. No va a haber repetición de elecciones.

¿Y si las hubiera?

Creo que la ciudadanía cambiaría el voto que ha tenido en las autonómicas y municipales después de ver cómo juegan con ella y cómo la mienten.

Si un gobierno PP-Vox es tan malo, ¿facilitaría la investidura del partido más votado?

No podemos hablar de situaciones que no se van a producir. Eso no nos lleva a ningún sitio. En ningún caso han dejado la opción desde el Partido Popular a que gobiernen los alcaldes socialistas que estaban haciendo una gran labor. Eso ya nos deja claro que tienen un acuerdo con Vox para gobernar a partir del 23 de julio. Por lo tanto, no necesitan ninguna abstención.

Vara pide que le dejen gobernar por ser la lista votada.

Pues le pasará lo mismo que ha pasado en los ayuntamientos de la Región de Murcia. Se pondrán de acuerdo PP y Vox para gobernar.

Ahora tenemos nuevas elecciones. ¿Cómo mejorar el resultado?

Estoy seguro de que la ciudadanía se va a dar cuenta de que aquí se juega su futuro. Yo no pediré el voto para salvar al PSOE, sino para salvar a la gente. Nos jugamos la subida de las pensiones con el IPC, la reforma laboral que está trayendo muchísimo más trabajo y de más calidad o la subida del salario mínimo. Ya estamos viendo las políticas del PP y Vox con respecto a la violencia de género o LGTBI. Está en peligro la Ley del Mar Menor.

¿Cree que la estrategia del miedo a Vox va a funcionar?

Sinceramente, no me imagino un vicepresidente como Santiago Abascal, que niega la violencia machista. Aunque tampoco estamos tan lejos con Feijóo, que habla de «divorcio duro» para referirse a un condenado por violencia de género. Por desgracia, lo que vamos a sufrir es el sexo duro del PP y Vox con estos pactos.

Pues en las últimas generales ganó Abascal, que parece que sigue teniendo tirón en Murcia.

Porque durante muchos años el PP ha blanqueado las políticas rancias de Vox. Y muchos ciudadanos, hartos de las políticas que nos han llevado a la hecatombe en nuestra región, creen ver una luz en otro partido de la derecha, que es Vox, y que les parece distinto. Pero es lo mismo y nos traerá más desesperanza y más ruina para la Región.

Va a ser el único defensor del denostado ‘sanchismo’ en Murcia.

Como Miras no ha hecho políticas para avanzar ni progresar, se dedica a demonizar al presidente Pedro Sánchez. En esta región no se debería de haber hablado de eliminar el ‘sanchismo’ más allá del ‘sanchismo’ del padre político de López Mirás, Pedro Antonio Sánchez.

"Soy luchador y tengo más fuerza que nunca en estos momentos"

Supongo que el resultado del 28 de mayo no estaba ni en sus peores pronósticos. ¿Por qué cree que ha sucedido?

Creo que ha habido muchos condicionantes, aunque, con todo respeto a la voluntad del pueblo, hay situaciones que considero que no son del todo justas. Hay alcaldes y alcaldesas que han hecho un magnífico trabajo y no han tenido todo el apoyo que, desde mi punto de vista, se merecían. A quien más va a perjudicar estos resultados va a ser a los ciudadanos y ciudadanas de esos municipios. Por otra parte, cuando el resultado no es lo bueno que uno espera es porque algo se ha hecho mal. La ciudadanía no ha captado claramente el mensaje que nosotros hemos intentado trasladar, que es el de que tenemos el peor presidente de la historia de esta Región. En esta legislatura se ha faltado el respeto a la ciudadanía, especialmente en la Asamblea Regional, con tránsfugas. Esta región no avanza y lo poco que lo ha hecho es por mérito de las inversiones del Gobierno de España. Murcia ha recibido más fondos en estos cuatro años que en toda su historia.

Algo bueno habrá hecho el ganador de las elecciones.

No hay más que mirar las liquidaciones de los presupuestos para saber cómo engañan a la ciudadanía año tras año. Muchos titulares de todo lo que van a hacer, pero luego comprobamos que no hacen nada.

¿Alguien le ha indicado la puerta de salida?

La puerta de salida no me la ha señalado nadie. En política, siempre estoy preparado para trabajar día a día, pero también para marcharme cuando digan los ciudadanos. En mi partido, a diferencia de en el PP, es la militancia la que decide cuándo venimos y cuándo nos vamos. Por lo tanto, yo siempre tengo preparadas las maletas para cuando la militancia decida que no debo estar. Por otra parte, tampoco ha habido un desastre exclusivo de la Región del que pueda hacerse responsable a alguna persona u otra de mi partido. No sería lógico que a todos los que han tenido un mal resultado les enseñemos la puerta de salida; menos aún después del tsunami reaccionario que ha arrasado en España. Si nos fuéramos, probablemente nos quedaríamos sin nadie.

¿Y no ha tenido la tentación de tirar la toalla?

Soy una persona muy positiva, luchadora y tengo más fuerza que nunca en estos momentos. Tengo ganas de seguir trabajando para explicarle a la gente lo que podríamos hacer en la Región si estuviésemos en el Gobierno y lo que se está perdiendo con un Gobierno como el de López Miras. Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional voy a ponerme enfrente de quien venga a derogar o recortar los derechos ganados por los ciudadanos.

¿Qué se podrá hacer ante treinta diputados de la derecha?

Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas e ilusión para intentar hacer propuestas que sean positivas. Solo así conseguiremos que la Región avance.