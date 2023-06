La misión (casi) imposible de pedir asilo en España desde Marruecos siendo sudanés

El artículo 38 de la ley de asilo española contempla que si una persona está en riesgo, puede acudir a una misión diplomática con el objetivo de ser trasladada a España para poder pedir asilo. Es la única ventana abierta en la legislación para que una persona pueda iniciar un procedimiento de protección internacional. Con este objetivo, Basir se presentó a la embajada española de Rabat hace más de medio año acompañado por dos abogados expertos en derechos humanos. Es la primera vez que alguien solicita acogerse a este artículo en Marruecos, aunque por ahora no hay respuesta y Basir sigue esperando.

Este joven, de 24 años, ya ha intentado poder pedir asilo en otras ocasiones. El pasado 24 de junio de 2022 estuvo en el intento de salto en Melilla que acabó con, al menos, 23 personas muertas, según cifras oficiales, aunque según organizaciones en defensa de los DDHH murieron unas 40 personas. Como muchos sudaneses ese día, el objetivo de Basir era llegar hasta la ciudad autónoma para escapar de las dificultades que afrontaba en Marruecos y poder pedir asilo. Finalmente, Basir fue expulsado irregularmente a Marruecos. Aunque exista este artículo 38, en la práctica y hasta el momento, la única puerta abierta que tienen estos ciudadanos para pedir asilo en España es llegando hasta el propio país saltando la valla o cruzando en patera.

Basir, uno de los supervivientes de la tragedia de Melilla, ha pedido en la Embajada española de Rabat ser trasladado a la península para poder pedir asilo

"En este momento la situación es mucho más política que jurídica porque ha evidenciado que el artículo 38 no es una vía efectiva", explica Adilia de las Mercedes, jurista especializada en DDHH y que asesora a Basir en este procedimiento. "Este caso sobre todo ha evidenciado las mentiras del Gobierno. Lo que ha intentado en todo momento el estado español es levantar un muro para que las personas que intentan llegar a Europa no lo consigan. Especialmente las personas negras, estamos hablando de una vía que permanece cerrada para un grupo étnico-racial concreto. Cuando el artículo 38 ha sido invocado por algunas personas de otras nacionalidades, la respuesta ha sido muy rápida”, cuenta la jurista.

Doble rasero

De las Mercedes pone como ejemplo varias personas afganas que recibieron asilo en España o personas que escapan de la guerra en Ucrania. Explica que en estos casos el artículo 38 ha funcionado, y se "ha activado rápidamente". Pero lamenta que no pasa lo mismo con los sudaneses o chadianos que están en Marruecos. La primera vez que acudieron a la embajada española a Rabat no lograron entrar, fue meses después que consiguieron que Basir fuera entrevistado. "La única posibilidad para que haya podido ejercitar esta vía ha sido porque nos presentamos como juristas españoles para que aceptaran esta posibilidad", explica Arsenio G. Cores, abogado especializado en DDHH, asilo y migraciones.

Basir es un ciudadano de origen sudanés que lleva diez años recorriendo el continente africano intentando encontrar un lugar seguro. Los dos abogados explican que la familia de este fue asesinada delante de sus ojos cuando él tenía 14 años. La persecución religiosa que sufría le obligó a escapar de su país, azotado por el conflicto. En Libia pasó un calvario, tras escapar incluso de un mercado de esclavos, también cruzó Argelia, antes de llegar a Marruecos.

"Marruecos es un entorno torturante en este momento para este refugiado de origen sudanés. La obligación del Estado español es actuar conforme a lo que dijo el propio ministro Marlaska y lo que ha sostenido una y otra vez el Gobierno frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: en este caso el Estado español puede activar el artículo 38 de la Ley de Asilo. Y conforme a este artículo, solicitar protección internacional, que incluye que Basir sea trasladado urgentemente a la península", defiende De las Mercedes.

Las expulsiones ilegales del 24J

El 24 de junio de 2022, Basir sobrevivió a la tragedia de Melilla, incluso llegó a pisar suelo español: "El caso de Basir es el caso de una expulsión ilegal, es el caso de una persona a la que, además de otros derechos, se le vulneró su derecho humano a solicitar asilo ya estando en territorio español", relata De las Mercedes. “No solo se le negó el derecho a solicitar asilo, sino que las expulsiones fueron ilegales, defiende G. Cores.

Explican que las conocidas como "expulsiones en caliente" son en realidad "ilegales" porque no cumplen con los requerimientos que tiene la propia ley española, según estos dos abogados de Demos, Estudio Legal de Derechos Humanos. "Uno de esos requerimientos es estudio de vulnerabilidad del caso. Evidentemente, aquí no hubo ningún estudio, aquí no hubo ninguna notificación, aquí no hubo nada. Aquí lo que hubo fue una expulsión colectiva ilegal de 470 personas, entre las cuales estaba Basir", explica este abogado.