“Afecha de hoy no lo sé, no lo he pensado”. Así ha respondido este jueves el presidente en funciones y candidato a renovar ese cargo por el PSOE, Guillermo Fernández Vara, en una entrevista a la pregunta sobre si será el candidato socialista en el caso de que hubiera una repetición electoral en Extremadura. “Me había representado otra realidad, tengo que hablarlo con los míos, lo tenemos que madurar y considerar qué es lo mejor”, ha añadido.

Esa decisión, no obstante, la tomará con el partido: “Tendremos que ver si es lo mejor para Extremadura y para el partido. Esto no es un capricho, tengo mucho sentido de la responsabilidad, ser presidente de Extremadura es algo de una enorme trascendencia”, ha advertido. Por eso, ha incidido, “no frivolizo con que no seamos capaces ponernos de acuerdo y que el voto de los ciudadanos no valga para nada. Si yo soy un ciudadano que voto a uno o a otro para que luego no sean capaces de convertir esos votos en gobierno, me sentaría muy mal”. Es por eso que para él ese escenario, el de unos nuevos comicios, es algo que no entra en sus planes: “Me niego a una repetición de elecciones, voy a hacer lo que está en mis manos para evitar que así sea”, ha puntualizado.

Es algo que ni si quiera se ha planteado el propio PSOE, desde donde aseguran que no han valorado por el momento otra opción que no sea que Guillermo Fernández Vara consiga ser investido. En cualquier caso, si hubiera repetición de elecciones y este no se presentara de candidato, habría tiempo suficiente para designar a otro. Los nuevos comicios se celebrarían el 19 de noviembre pero antes el PSOE habría de celebrar unas primarias para elegir al sucesor de Vara. Habitualmente este proceso lleva unos plazos largos pero existe la posibilidad de unas “primarias exprés”, contempladas en los estatutos para ocasiones de urgencia.

Pero de momento lo que hará el líder del PSOE en Extremadura será intentar gobernar. Ya anunció ayer que comunicará a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín (PSOE), su intención de presentarse a la investidura. Y espera ser designado presidente, a pesar de que a día de hoy, según ha comunicado en esta misma entrevista, no se ha reunido con ningún partido. “Había dos opciones de gobierno: una es que gobierne la lista más votada y otra la que representaban PP y Vox. Una vez que se han roto todos los puentes entre PP y Vox no queda otra que dejar gobernar a la lista más votada. La tercera opción, repetición de elecciones, me parece un disparate que habría que hacer todo lo posible para evitarlo, estaríamos hablando de que habría que esperar hasta enero o febrero del año que viene para formar gobierno en un año de fondos europeos que hay que ejecutar este mismo año”, ha explicado.

El bloque de la izquierda no suma

No obstante cabe recordar que el bloque de la izquierda, formado por PSOE y Unidas por Extremadura, no tienen la mayoría suficiente para gobernar. Sin ningún otro apoyo la primera votación de investidura, para la que se requiere una mayoría absoluta (33 votos), sería fallida. Pero tampoco prosperaría una segunda, en la que se necesitan más síes que noes: PSOE y Unidas suman 32 y Vox y PP, 33, por lo que tendría más votos en contra. Es por eso que, para que Vara pueda ser investido, necesita al menos la abstención de alguno de los bloques de la derecha (PP o Vox). Solo con que uno de los de la bancada popular o de la formación de ultraderecha se abstuviera, conseguiría seguir al frente del Gobierno autonómico. Pero esto es un escenario bastante improbable.

Sobre el no acuerdo con Vox: “Los ha metido en cinco ayuntamientos, tres de ellos donde ha ganado las elecciones el PSOE y han pactado con Vox para gobernar"

Por otro lado, Fernández Vara cree que el discurso de la líder de los populares, María Guardiola, de no dejar entrar en su gobierno a los que reniegan de la violencia de género, el colectivo LGTBI y los inmigrantes, en referencia a Vox, es una falsedad. “Los ha metido en cinco ayuntamientos, tres de ellos donde ha ganado las elecciones el PSOE y han pactado con Vox para gobernar. Le han ofrecido, como si fuera un mercadeo de sillones, la presidencia del Parlamento, una secretaría, el senador autonómico… Le han ofrecido el segundo cargo institucional más importante que es la presidencia de la Asamblea. Forma parte de un teatrillo pero en el fondo lo que hay detrás es un experimento de PP y Vox para ver cómo se relacionan en el futuro y han tomado como pipeta y tubos de ensayo a Extremadura”, ha apuntado.

El candidato socialista cree además que el PP no pacta con Vox en Extremadura por estrategia nacional: “Lo que ha pasado es que cuando en la Comunidad Valenciana pactan, han creído que eso les ha hecho daño para las elecciones del 23 de julio y necesitaban opacar esa decisión y han utilizado como banco de pruebas a Extremadura con la colaboración de la señora Guardiola”.