José María Llanos, número dos de Vox en la Comunidad Valenciana, que fue portavoz adjunto del grupo parlamentario en las Corts esta legislatura y expresidente provincial ha negado este viernes, en declaraciones en las Corts Valencianes a la televisión española (TVE) la existencia de la violencia de género. "La violencia de género no existe, la violencia machista no existe y vamos a acabar con las pruebas de género que están obligando a hacer a funcionarios y empresas". Contundente y claro, Llanos, que suena como uno de los candidatos para ocupar la cartera de Justicia e Interior que se quedará Vox dentro de un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana con el Partido Popular con Carlos Mazón a la cabeza, ha dicho que en Vox "no creemos que las personas tengan género. Las personas tenemos sexo".

Relacionadas Vox deja su sello en un acuerdo de Gobierno sin referencias al cambio climático ni a la igualdad en la Comunidad Valenciana