"No se puede engañar a los españoles poniendo un tuit con una mano, y abriendo la puerta de los gobiernos a los ultras negacionistas de la violencia de género con la otra". Con esta premisa dirigentes del PSOE han replicado en tromba en TwItter a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP intentara neutralizar en esta red social los mensajes negacionistas de Vox, con quien acaban de pactar el Gobierno de la Comunidad Valenciana.

"Es difícil imaginar una mayor demostración de cinismo e hipocresía", ha dicho la vicesecrtaria del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Feijóo reconoce ahora la violencia de género y no hace ni 48 horas que firmó con Vox un pacto de la vergüenza en la que se niega su existencia".

Las mujeres no permitiremos ningún retroceso en nuestros derechos.

El acuerdo, que convierte en vicepresidente y conseller de Cultura al extorero, Vicente Barrera, incluye en el punto 43 a la mención a que "defendermos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas". El concepto de violencia intrafamiliar es que utiliza la ultraderecha para negar que exista violencia de gérnero o machista, contra las mujeres por el mero hecho de serlo.

Esto es justo lo que sostenía este viernes el número dos de Vox en la Comunidad Valenciana, José María Llanos, en declaraciones a TVE. "La violencia de género no existe, la violencia machista no existe y vamos a acabar con las pruebas de género que están obligando a hacer a funcionarios y empresas". Llanos suena como uno de los candidatos para ocupar la cartera de Justicia e Interior, que se quedará Vox en el gobierno de coalición entre el PP y el partido ultra.

El líder conservador le respondió después con un tuit: "La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el PP no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste".

Este pronunciamento es el que dirigentes socialistas han impugnado en masa. La propia cuenta del PSOE ha recogido que "ya no nos pueden engañar". Feijóo, señalan, "consiente" y lo hace "gracias a los gobiernos de PPVOX que no reconocen ni combaten la violencia de género e incluyen entre sus filas a negacionistas". "Nunca podrán combatir aquello que no reconocen", añaden. Desde Ferraz aseguran que el ditigente popular "tiene un grave problema de credibilidad que crece cada día". "No puede aspirar a gobernar España alguien que pacta con los que niegan la violencia contra las mujeres".