Mientras a nivel nacional los ojos están puestos en los pactos entre PP y Vox para los gobiernos municipales, en la Comunidad de Madrid la batalla se libra también entre los partidos de izquierda. El PP de Isabel Díaz Ayuso quiere sumar alcaldías a su lista de municipios azules y no quiere perder ninguno por no haber logrado entenderse con quienes les pueden prestar el voto, en su mayoría las agrupaciones locales de Vox. En la izquierda, el PSOE tiene un poder municipal que no se refleja en la Asamblea, donde Más Madrid sigue como partido líder de la oposición, y la pugna entre ambos se refleja en las negociaciones de estos días por los gobiernos locales donde la suma de ambas fuerzas, y de alguna más, les permitirá gobernar.

El Partido Popular, que partía con 83 alcaldías, logró el 28 de mayo una mayoría abrumadora en la región, con mayorías absolutas en municipios donde se ha adueñado de los votos de Ciudadanos (Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón o Las Rozas, por ejemplo). Pero a un día de que se constituyan los plenos municipales de los 179 municipios de la región y se vote al alcalde, aún siguen negociando hasta en 59 localidades donde sus votos no son suficientes para gobernar. No todos son grandes municipios ni tienen el mismo peso, algunos apenas llegan al centenar de habitantes mientras otros como Alcalá de Henares tienen más de 195.000, pero la única directriz para las negociaciones en todas ellas, según señalan en el partido, es que "no hay consignas".

Libertad para pactar

La presidenta del partido tiene claro que "el objetivo es gobernar" y que si el final es ese, mejor hacerlo cuanto antes, sin permitir que las negociaciones se enreden y alcanzando acuerdos. En la formación se cuidan mucho de decir que haya aún nada cerrado en muchos de estos 59 municipios, pero la previsión que tienen es que prácticamente en todos ellos conseguirán gobernar. Incluso en Leganés, donde el partido local ULEG determinará si la balanza cae del lado de la izquierda que ya tiene un pacto a tres o de la derecha, los populares creen que tienen las de ganar y que este sábado se harán con la alcaldía.

"No hay vetos" y se da libertad a las candidaturas locales para lograr los gobiernos, apuntan en la formación conservadora, recordando que es la misma línea que se sigue a nivel nacional, donde cada comunidad y capital de provincia tiene vía libre para aplicar su propia estrategia. El PP recuperará este sábado cuatro de los diez principales ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que han estado gobernados por el PSOE en la última legislatura, como Alcobendas (gracias a un acuerdo con Ciudadanos), Móstoles, San Sebastián de los Reyes, y Alcalá de Henares, en estos dos últimos siempre que cierren un acuerdo con Vox. En varios municipios podrían gobernar en solitario, pero necesitarán el apoyo de Vox a lo largo de la legislatura para aprobar los presupuestos u otras cuestiones que requieran de mayoría absoluta.

Rocío Monasterio, cuyo partido puede gobernar en solitario en Rascafría, ha dejado claro que, a falta de escaños suficientes para condicionar la política de Ayuso en la comunidad, su partido quiere tocar poder municipal, sobre todo, con el ojo puesto en las generales de dentro de un mes. Donde el PP ha pactado con otra formación distinta de Vox evitando así que la suma de la izquierda vuelva a conceder la alcaldía al PSOE es en Pinto, localidad en la que este jueves han alcanzado un preacuerdo con Pinto Avanza, formación creada por un ex edil del PP.

El criterio del PSOE

Durante apenas un par de días pareció que el PSOE de localidades como San Sebastián de los Reyes o de Arganda del Rey podrían facilitar las investiduras de los alcaldes populares con el fin de cercar a Vox y dejarlo fuera de las instituciones. Pero el secretario general del partido en Madrid, Juan Lobato, no está por la labor. "El criterio general es no facilitar, igual que ellos no facilitan", aseguran en la dirección socialista, aunque reconocen que hay "casos muy diferentes por idiosincrasia local particular". Esto se traduce en que en San Sebastián de los Reyes dejarán que el PP se retrate y decida si quiere gobernar con Vox, pero en Arganda, donde el PP tiene mayoría simple, está por ver cómo actuará el grupo socialista local en lo sucesivo.

De momento, el PSOE tiene garantizada la alcaldía de 26 municipios y al alcance de una negociación, otros 12. En las principales localidades del sur donde la suma de las izquierdas permitirá que los gobiernos se mantengan si llegan a un acuerdo, Más Madrid negocia estos días su entrada en los consistorios. La formación de Mónica García ha mejorado sus resultados tanto en la Comunidad como en las municipales, pero le falta entrar en los gobiernos locales para continuar con su implantación y expansión territorial en los próximos años, mientras el PSOE se resiste, precisamente, para evitarlo. Alcorcón (171.575 habitantes), Getafe (183.872) y Parla (130.577) son las principales ciudades del cinturón rojo de Madrid donde los de García confían en que las negociaciones con PSOE, Podemos y otras formaciones locales lleguen a buen puerto y puedan formar parte del equipo de gobierno.