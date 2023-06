Yolanda Díaz sitúa a su 'núcleo duro gallego' en la plataforma de salida para entrar en el Congreso de los Diputados. La líder de Sumar busca rodearse de personas de su máxima confianza para la próxima legislatura y ha brindado puestos destacados a figuras que ya forman parte de su equipo y con las que ha compartido buena parte de su trayectoria política. Unos perfiles que además llevarán las riendas del espacio en el territorio, donde concurrirán bajo las siglas Sumar Galicia, y donde estará la cara de la vicepresidenta segunda.

A Coruña y Pontevedra son las dos circunscripciones por las que Unidas Podemos obtuvo escaño en las últimas generales, y son los puestos que Díaz ha entregado a personas de su equipo. Es el caso de Marta Lois, que será cabeza de lista por A Couña, un lugar ocupado en las dos elecciones anteriores por Antón Gómez Reino, el que fuera portavoz de Galicia en Comú en el Congreso y que ahora da un paso atrás como él mismo anunció, tras verse apartado de los nuevos equipos.

Dirección de Sumar

Lois es una persona de máxima confianza de la vicepresidenta gallega, que le fio el germen de su nuevo proyecto político. Tanto es así que su nombre figura entre las personas fundadoras de Sumar, cuando hace poco más de un año se registró como asociación, según desveló este medio.

A día de hoy, una vez registrado el proyecto como el partido Movimiento Sumar, Marta Lois González también figura como presidenta de dicha organización. Esta profesora universitaria es edil en funciones de Compostela Aberta, un partido de confluencia ciudadana del que es portavoz, y con el que formó parte del gobierno municipal de Martiño Noriega, alcalde que lideró en 2015 uno de los llamados ayuntamientos del cambio en Santiago. La dirigente gallega ya anunció hace meses que no optaría a revalidar su puesto en el Ayuntamiento gallego, y ahora se confirma que su nueva andadura política pasa por el salto a Madrid.

La otra plaza a disputar el 23J es Pontevedra, que en los anteriores generales ocupó precisamente Yolanda Díaz. En esta ocasión, irá como cabeza de la lista Verónica Martínez Barbero, que actualmente ocupa la Dirección general de Trabajo en el departamento de la vicepresidenta. Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo e inspectora de Trabajo en excedencia, Martínez Barbero fue presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais de 2017 a 2020, cuando Díaz le nombró alto cargo en el Ministerio de Trabajo.

Blindarse frente a las pensiones

Galicia es territorio controlado por la líder de Sumar, y durante las negociaciones con el resto de partidos evitó hacer cesiones en esta plaza. Podemos no reclamó tampoco puestos de salida en las provincias gallegas, sin siquiera entrar en la negociación sobre la presencia o no de la ex diputada gallega Ángela Rodríguez-Pam, hoy secretaria de Estado de Igualdad en el Ministerio de Irene Montero. Ahora, Díaz busca afianzar sus posiciones dentro del puzzle que será el grupo parlamentario en la próxima legislatura, donde convivirán una quincena de partidos, con el reparto de peso entre Podemos, los comuns, Compromís o Más Madrid.

La líder de Sumar busca un colchón de afines para blindarse para contrarrestar las presiones que puedan ejercer el resto de partidos, y poder mantener las riendas del espacio sin graves turbulencias. Díaz busca una mayoría afín entre los futuros diputados. También en esa clave se plantearon las negociaciones de Sumar con todas las fuerzas, donde se negociaron los nombres de los principales puestos de salida.

Así, se logró situar a figuras que, pese a pertenecer a otros partidos, tuvieran sintonía con la dirigente gallega, como es el caso de los dirigentes vascos Pilar Garrido o Roberto Uriarte, que ya durante la campaña del 28M se echaron a los brazos de Sumar, brindándole todo su apoyo.