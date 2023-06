Javier Lambán, secretario general del PSOE aragonés, ha ofrecido este jueves a Teruel Existe un pacto junto con el PAR para darle la Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) e intentar frenar algunas de posibilidades de gobierno que contempla el PP en el territorio. El presidente del Gobierno de Aragón en funciones ha preguntado a ambos partidos si van a ser "meras comparsas" de la formación de Azcón y ha dado por hecho que los populares conformarán el próximo Ejecutivo de acuerdo con Vox.

"De entrada, y hay que decirlo con rotundidad y todas las consecuencias, la gobernanza estructural y el sustento básico del próximo Gobierno de Aragón van a ser el PP y Vox", algo que, según Lambán, el Partido Popular se negaba a reconocer abiertamente pero "ahora ha tenido que desvelar" que el futuro Ejecutivo va a tener "como base fundamental un acuerdo entre el PP y Vox, una circunstancia que no la puede desconocer la opinión pública ni el resto de interlocutores políticos".

Por lo tanto, el socialista cree que la primera incógnita está "completamente desvelada" por que el Gobierno se va a sustentar en la mayoría de PP y Vox, lo que significa que la pelota "pasa a estar en el tejado de Teruel Existe y el PAR", que son los que deben decidir "cómo responden a las invitaciones que les va haciendo el PP, legítimas por otra parte" pero en las que entiende Lambán que van a ser "meras comparsas".

El líder del PSOE cree que las formaciones aragonesas van a ser meros elementos con los que "trata de blanquear un pacto que en el fondo le sigue avergonzando, que es el acuerdo con Vox".

La supervivencia de Teruel Existe

Teruel Existe "se juega literalmente su credibilidad", por lo que si insiste en negociar con el Partido Popular, ya sea en forma de pacto, de abstención o de solución, "estará incumpliendo uno de sus compromisos más rotundo con la ciudadanía, consistente en evitar un pacto en el que Vox tuviera algo que ver". A partir de ese momento, los turolenses progresistas tendrían que escuchar diariamente que Teruel Existe "ha sido el peón de un acuerdo que ellos aseguraron que nunca aceptarían".

Con el PAR va más allá, porque cree que "se juega directamente su supervivencia como partido", ha dicho Lambán, que ha hecho un ejercicio de loa al único diputado que esta formación tendrá en el Parlamento aragonés la próxima legislatura. "Me parece muy elogiable el esfuerzo hecho por Alberto Izquierdo para mantener vivo al partido con todos los esfuerzos que se hicieron por acabar con él desde dentro y desde fuera".

El PAR se enfrenta a un disyuntiva: "O vender definitivamente al partido por unos cuantos platos de lentejas, por unas cuantas prebendas de índole personal, o mantener la expectativa de un futuro PAR desde la seguridad de que si es capaz de mantenerse autónomo y evita el abrazo del oso del PP, tendrá un espacio en el futuro", razonado en que al aragonesismo conservador le aguarda un gran futuro si mantiene viva la llama.

De otra manera, renunciaría a ser una fuerza política, según Lambán. "Al PAR le queda una posibilidad. Puede aprovecharla y continuar con el esfuerzo heroico que ha hecho para seguir vivo o inmolarse por unos platos de lentejas".

El PSOE, ha admitido Lambán, solo le puede ofrecer al PAR "dignidad" y la posibilidad de ser una fuerza política en el futuro "determinante", porque en puestos "no pueden competir" con el PP.

"No sé puede pensar solo en la repercusión inmediata de las decisiones", ha explicado en referencia a la próxima legislatura. "Por responsabilidad debe haber cuanto antes un gobierno. Si es PP-Vox, que es lo que salió de las urnas, a mí no me gusta nada pero es perfectamente legítimo".

La respuesta de Guitarte

El coordinador de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha advertido a Lambán, ante la oferta para que su formación presida la Diputación de Teruel, de que "uno ofrece cosas si puede, pero si depende de un tercero también tiene que haber hablado con la otra parte", dejando entrever que la del PAR no se ha tocado aún y el partido de Izquierdo tendría que adherirse a ese acuerdo para evitar un gobierno provincial del PP.

Guitarte ha admitido que el PSOE ya les había ofrecido la presidencia de la DPT en la primera reunión que mantuvieron y ha reconocido que siguen en proceso de negociación, si bien ha asegurado que para ofrecerles esa posibilidad, tiene que hablar con un tercero, el PAR. "No sabemos si lo tiene hablado; no lo parece", ha dicho.

El líder de Teruel Existe ha indicado que siguen las conversaciones con los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, y considera que con ambos "se pueden llegar acuerdos".

No hay preferencias, asegura, porque la clave de las negociaciones es el programa. "Si alguien no lo apoya, no se podrá llegar a un acuerdo, ha asegurado Guitarte, que quiere evitar que se convierta en una política "de bloques ideológicos", y ha recordado que Aragón Existe se ofreció a facilitar una investidura del candidato popular", Jorge Azcón, con su abstención, porque no querían "reprocharle a alguien que se echa en manos de Vox cuando tú tienes la facultad de evitarlo".

El riesgo con Vox

Ante el "riesgo de una excesiva concentración de poder" con Vox como uno de los pilares fundamentales, el PSOE ha planteado en todas las conversaciones que está manteniendo para alcanzar pactos en las instituciones una "invitación formal a las fuerzas políticas de la comunidad a defender la salud democrática" de Aragón, la autonomía y el autogobierno, que es "imposible" con la formación de extrema derecha, según Lambán, que también se ha mostrado "dispuesto a negociar" la conformación de la Mesa de las Cortes uno de los dos puestos que le corresponden.

No es el caso del senador autonómico, lugar que en principio ocupará el propio Lambán, que ha adelantado que recogerá su acta de diputado autonómico, aunque no ha especificado si permanecerá en el Parlamento aragonés durante la legislatura. En cualquier caso, no liderará el grupo parlamentario y ha admitido que muy pronto se conocerá quién será el portavoz parlamentario del PSOE.

En cuanto a las desavenencias con la dirección federal del PSOE por las listas a las elecciones del 23J, Lambán da por cerrado definitivamente ese "capítulo" porque los comicios van a ser "difíciles" y lo serán aún más si no se afrontan desde la cohesión "sentida desde dentro y percibida desde fuera" y se ha mostrado dispuesto a participar en la campaña en lo que el partido requiera.