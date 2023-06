"La próxima vez que venga a Mallorca me gustaría que me llamarais señor presidente del Gobierno". Así de optimista se ha mostrado el candidato del Partido Popular y líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención ante la Junta Directiva Regional de Baleares. El dirigente gallego ha asegurado que vivió con emoción la noche del 28 de mayo al ver que todas las islas "se teñían de azul como el Mediterráneo" y ha apuntado que Marga Prohens será iuna "magnífica" presidenta del Govern tras ganar "limpiamente" las elecciones autonómicas.

Pese a no haber hecho ninguna referencia directa al más que probable pacto con Vox, Feijóo ha enviado un mensaje claro que allana el camino: "Sánchez da lecciones sobre con quién podemos pactar pero él entrega diputaciones a Esquerra Republicana de Catalunya y gobierna con nacionalistas en ayuntamientos de Galicia". En este sentido, ha criticado que "cuando el PP gana no puede pactar con nadie, mientras ellos se alían con Bildu, Podemos y ERC".

Asimismo, ha asegurado que su partido ha ganado de forma "clara y nítida" ante un Pedro Sánchez que "sigue empeñado en no escuchar" y vaticina que el resultado de las elecciones generales será "todavía peor" para la izquierda que en las autonómicas y municipales: "Somos más pobres que en 2019, encabezamos la lista de paro juvenil y femenino, vivimos el episodio de mayor incremento de precios en los últimos 40 años y nunca los españoles hemos pagado tantos impuestos como ahora".

En esta misma línea, ha expresado que el país empezará "un nuevo ciclo de esperanza e ilusión" a partir del 23 de julio y se compromete a "no seguir endeudando a hijos y nietos". Así, ha apuntado que "no es un momento fácil" porque la herencia que deja el Gobierno es "muy compleja": "Nos dejan una España peor de la que ellos heredaron y con una sociedad fragmentada y dividida en la que no han sido capaces ni de gobernarse entre ellos".