En plena resaca del primer gran pacto de coalición con Vox, el de la Comunidad Valenciana, Alberto Núñez Feijóo insistió en que el 23 de julio el PP debe culminar el cambio que comenzó en las pasadas elecciones autonómicas y municipales, pidiendo una victoria contundente y asegurando que su objetivo “no ha cambiado” en ningún caso. “Lo dije y lo digo. Quiero una mayoría suficiente para gobernar. Ese vuelve a ser mi objetivo. Dije que el 28 de mayo habría una moción de censura y el 23 de julio la volverá a haber y será la definitiva”, zanjó.

El lugar elegido para la contundencia de su discurso, pocas horas después de la coalición valenciana, fue una plaza muy distinta: Cantabria. En esta comunidad el PP volverá al gobierno autonómico sin necesitar a Vox gracias a la abstención del Partido Regionalista de Cantabria que dirige Miguel Ángel Revilla.

Sobre los pactos de Vox ya se pronunció el líder conservador durante una entrevista en ‘Esradio’ por la mañana, justificando su acuerdo con los ultra por la negativa del PSOE de apoyar al ganador. “Si el PSOE pierde y el PP no saca mayoría absoluta, hay que repetir las elecciones, porque el PP no puede pactar con nadie”, justificó, remarcando también que Vox cosechó un resultado nada desdeñable: “En la Comunidad Valenciana, Vox ha sido determinante y lo ha votado mucha gente”, dijo.

Volvió a repetirlo en Cantabria, reprochando a los socialistas “despreciar y humillar” al PP a pesar de su victoria, y explicando que, como el PSOE no da su apoyo al ganador de las elecciones, “el PP dará estabilidad en los ayuntamientos, en las diputaciones y en cada autonomía.

"No traicionamos nuestros principios"

Arengó a los suyos tratando de diferenciar los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas de los que el PP está firmando con Vox y otros partidos regionalistas. “Lo innegociable es no contradecir nuestros principios programáticos. No vamos a traicionar nuestro programa. Ni pactamos con partidos que no respeten la Constitución. Tampoco actuamos bajo amenaza ni por imposición porque no somos el PSOE”, aseguró.

El mensaje tenía varios significados. El primero, tratar de zanjar el debate impulsado por la izquierda de que el PP critica alianzas del Gobierno con EH Bildu para aprobar leyes “mientras pacta con la ultraderecha”. Feijóo lo repitió: “No pactamos con nadie que no defienda la Constitución española”. Y el segundo, sacar pecho del veto de su partido a Carlos Flores Juberías, el candidato de Vox a la Generalitat valenciana, condenado por violencia machista y que no ha entrado en el Govern

“Presumen de gestión económica”

Además, Feijóo reprochó “la nula autocrítica” de los socialistas tras la derrota, escondiéndose, dijo, en una nueva convocatoria electoral y llamando “tontos útiles de la derecha” a todo el que se atreve a decir “algo habremos hecho mal”.

Consideró que la estrategia de Sánchez “es del todo equivocada”, entre otras cosas, “por decir que la economía va como una moto y que todo está estupendo”. “Hay que estar desconectado de la realidad para decir algo así”, continuó el líder conservador tras ironizar con la necesidad de que “Zapatero salga a defender su gestión y su honestidad”.

“La realidad dice que todavía no hemos conseguido la riqueza que teníamos en 2019, que somos el país con menor incremento del PIB de la UE y que de cada cuatro parados, uno es español. A pesar de los fijos discontinuos, somos el país que tiene el doble de paro de la UE. Y nunca habían subido los precios más que en el último año”, enumeró Feijóo.