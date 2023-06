El alcalde en funciones de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, detenido este martes en el marco de una operación de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sant Josep por presuntas irregularidades urbanísticas, pasará esta noche en el cuartel de la Guardia Civil de Sant Antoni, según ha confirmado su abogado José María Costa en declaraciones a la Agencia EFE cuando ha abandonado la sede consistorial, pasadas las diez de la noche.

“[Guerrero] Se encuentra bien, preocupado y con ganas de colaborar con esto. Le he pedido tranquilidad”, ha manifestado Costa, quien ha asegurado que ignora de qué se acusa exactamente a su defendido, y no ha visto ningún expediente sobre la clasificación jurídica de los delitos que se le imputan: “El caso está bajo secreto de sumario”. El abogado ha asegurado también que tanto él como su cliente han puesto "a disposición de la Guardia Civil toda la información que hemos podido”.

"Espero que se levante el secreto de sumario, porque no tiene sentido que se mantenga", ha añadido Costa, que espera que mañana miércoles el alcalde pase a disposición judicial. Aunque ha estado presente en los registros, Costa no sabe lo que buscaba la Guardia Civil: "Buscan y no dicen, es normal y yo lo respeto como investigación".

La operación, ordenada por la jueza del juzgado de instrucción número 3 de Ibiza se ha iniciado esta mañana en el Consistorio y se ha saldado de momento con cuatro detenciones, la del alcalde socialista en funciones y las de tres abogados, la letrada de Urbanismo de Sant Josep, Carla García; la abogada Lourdes Marí y el abogado Manuel Alcaide.