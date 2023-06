El último juicio de la trama valenciana de la Gürtel por los 1,8 millones en contratos menores que se adjudicaron a las empresas de Francisco Correa ha recuperado el ritmo de las testificales, tras los parones provocados por la huelga de funcionarios y la falta de salas en la Audiencia Nacional. Cada sesión viene a dedicarse a uno de los contratos que la Fiscalía Anticorrupción pone en entredicho y que se adjudicaron, según la acusación, para favorecer a la trama Gürtel. Hoy ha sido el turno del stand de grandes eventos para la feria de turismo Fitur de 2009, el único por el que se ha podido acusar al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, al no haber prescrito cuando se le investigó en estde a causa.

Sobre el pabellón de grandes eventos de Fitur 2009 la funcionaria que también está acusada, la exdirectora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, defendió en su declaración que la contratación dependía de la Agencia Valenciana de Turismo y que la dirección general de Relaciones Institucionales no intervino en este contrato, ni decidió el diseño o el coste. Las versiones ofrecidas por Dora Ibars sobre este asunto han ido variando a lo largo de los años. En la causa de los trajes en la que acabó absuelto Camps, negó cualquier trato de favor a Orange Market. En 2012, cuando se la imputó en la pieza de Fitur (que se sobreseyó respecto a ella) alegó "razones de calidad" para elegir a Orange Market. Aunque al volver a ser investigada en la pieza de los contratos menores justificó la elección de Orange Market para el pabellón de 2009 en Fitur en "la premura" para organizar el stand.

Los dos extécnicos que han declarado hoy como testigos han ratificado esta última versión. Tanto el exjefe de prensa de la Conselleria de Cultura, Francisco A. A. P. como la responsable de marketing de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), Isabel P. F. M. han confirmado que el stand de grandes eventos que se preparó para Fitur 2009 dependía de la dirección general de Promoción Institucional.

"Acudímos agrupados con otros eventos. Todo dependía de la dirección general de Promociones Institucionales. Los responsables era la directora general [de Relaciones Institucionals] y el personal que tenia allí. En la reunión se nos explicó que el stand de Fitur de la Generalitat tendría una imagen común para todos los organismos y eventos que dependíamos de la Generalitat y éramos todos los representados. Y que se iba a encargar una empresa. Peor no recuerdo si se nos dijo que era Orange market. Había una persona de esa empresa y se nos dijo que se nos informaría de las necesidades de cada uno y de cada organismo", explicó el exjefe de prensa de la Conselleria de Cultura.

Y preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el periodista ha confirmado que la contratación les vino dada. "No teníamos margen. Yo sólo podía decidir si me decían que Cultura y Deportes debía cubrir tres grandes eventos tenia que buscar tres grandes fotos, suministrar imágenes para el audiovisual". El exjefe de prensa de Cultura recordó que al salir de esta reunión "comentamos que era todo como muy loco, muy precipitado", porque se celebró el 30 de diciembre y en enero ya se celebraba Fitur.

También estuvo en este última reunión la responsable de marketing de la SPTCV quien ha respondido con un rotundo sí cuando se le preguntó si "los grandes eventos venían desde la dirección general de promoción institucional?". Isabel P. F. M. también recordaba la famosa reunión del 30 de diciembre "porque no me pude coger vacaciones. Se hizo para trabajar contenidos sobre grandes eventos: la Volvo, los caballos. Ahí no participamos para nada en los detalles. Sólo había que coordinar contenidos". La testigo ha sido categórica cuando se le ha preguntado si se les presentó a Orange Marjet como la empresa encargada del montaje del stand. "Sí", ha vuelto a ratificar. El encuentro no sirvió para hablar sobre cómo fue la contratación ni quien contrató. "Fuimos al meollo de qué iba a aportar cada sociedad. Pero no sé porque se eligió a Orange . Ni lo sé ni era cuestión mía".