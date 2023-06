El PSOE quiere a Francina Armengol como candidata en Baleares en las generales

El PSOE es plenamente consciente de que la única opción real de disputar la victoria en las elecciones generales del 23 de julio al PP en Baleares pasa por Francina Armengol. Ferraz quiere que la presidenta del Govern en funciones sea la candidata al Congreso de los Diputados porque consideran que es su mejor activo político en las islas, capaz de movilizar a muchos ciudadanos y reunir el llamado voto útil para "contrarrestar el auge de la derecha y la extrema derecha".

De momento, Madrid se mantiene a la espera de que Armengol comunique la decisión de presentarse y le ofrece total libertad, aunque el calendario apremia después del inesperado anuncio del presidente del Gobierno de convocar elecciones. Sánchez afirmó en la comparencia del pasado lunes en La Moncloa que "magníficos presidentes y presidentas autonómicos se van a ver desplazados con una gestión impecable, a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementados sus apoyos".

La dirigente socialista reúne este sábado por la mañana el Consejo Político, máximo órgano de decisión entre congresos, donde se espera que Armengol haga pública su decisión. La secretaria general de los socialistas ha mantenido un silencio sepulcral durante los últimos días ya que su última intervención pública fue el domingo tras conocer la derrota electoral.

Proceso corto

A partir de ese momento, el PSIB-PSOE deberá aprobar los nombres que irán al Congreso entre el miércoles y el jueves de la semana que viene. Una vez ratificadas, la Comisión Federal de Listas tiene que dar el visto bueno a las candidaturas el 10 de junio en el Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre congresos, que también designará de forma oficial a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Durante los primeros días se barajó la posibilidad de que Armengol siguiera cuatro años como jefa de la oposición en el Parlament balear, aunque en el partido consideran que no es la mejor opción después de gobernar durante dos legislaturas. No obstante, una etapa en Madrid permitiría a la líder socialista seguir dirigiendo el partido en las islas para mantenerlo cohesionado y fuerte de cara a las autonómicas y municipales del 2027. Aunque faltan cuatro años, no se descarta que Armengol pueda volver a ser la candidata al Govern.

Pedro Sánchez ha ido enviando mensajes más o menos directos a los barones socialistas más importantes durante la última semana para transmitirles su confianza. Ferraz quiere que los líderes autonómicos y alcaldes más importantes entren en las candidaturas al Congreso, un proceso que está siendo capitaneado por el número tres del partido y secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La incorporación oficial, explican fuentes conocedoras del proceso, está pendiente de una próxima reunión en Madrid la semana que viene.

Hace pocos días la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, se mostraba a favor de que figuras como Armengol entraran en las candidaturas para las generales: "Eso va a depender de cuál vaya a ser la vocación de las personas que por el tiempo que lleven o porque no quieran quedarse en el parlamento porque crean que es mejor dar pasos a otra generación que puedan hacer la oposición de una manera más efectivas. Estaremos encantados de que personas que ha conseguidos tan buenos resultados en sus territorios puedan sumar en las elecciones generales".

Nueva campaña electoral

Pese a la derrota del pasado domingo, entre las filas socialistas reina el convencimiento de que hicieron un buen trabajo que se tradujo en un aumento de casi 1.000 votos respecto a la convocatoria de 2019, a pesar de haber perdido un escaño.

El partido en Baleares ya está inmerso en la preparación de la inminente campaña electoral con el mismo equipo que diseñó la de las autonómicas y municipales. La presidenta en funciones aseguraba, después de conocerse los buenos datos económicos en Baleares, que "sólo puedo decir que estoy orgullosa del trabajo realizado juntos. Orgullosa del servicio a la gente de mi tierra. Orgullosa de haber dejado a unas islas más justas y una economía que funciona y avanza más que nunca".

Además, destacaba que Baleares "avanza liderando el crecimiento económico en el Estado, con 15.500 autónomos y 5.200 empresas más que hace 8 años; con el régimen fiscal del REB y la nueva PAC; mejorando las cargas de trabajo de las camareras de piso; subiendo los salarios y el PIB per cápita; con pleno empleo y con más derechos laborales que nunca".

En este sentido, la líder de los socialistas en Baleares enviaba un mensaje que puede ser entendido como continuista: "Seguiré trabajando por el alma protagonista de los logros de nuestra tierra: nuestros trabajadores y trabajadoras".