Los cinco hombres de Vox: la Junta en sus manos

Algunos son conocidos de la política, pero todos acaban de aterrizar en el nuevo mapa político regional que se dibujó la noche del 28 de mayo. Los buenos resultados cosechados por Vox en Extremadura, con casi 50.000 votos, le otorgan cinco diputados de los 65 que conforman el Parlamento regional: tres por la circunscripción de Badajoz y dos por la de Cáceres, que tendrán un poder estratégico en el nuevo parlamento extremeño que se conforme, como muy tarde, el 27 de junio. Ese día, como el resto de los diputados electos, tomarán posesión de su escaño en una institución que el partido de Santiago Abascal ha cuestionado en más de una ocasión y desde la que pretenden derogar las políticas puestas en marcha por la izquierda.

Pero antes de sentarse a hablar de leyes o iniciativas parlamentarias concretas, hay que hablar del gobierno y se deberán enfrentar a una de las decisiones que marcará sin duda la legislatura: la investidura de la candidata del Partido Popular, María Guar, que aunque no ha resultado la lista más votada en estos comicios ya ha anunciado que optará al cargo. Ella confía en alcanzar un acuerdo entre las fuerzas de la derecha para llegar a la Presidencia pero sin tener que incluir en su gobierno a miembros de Vox, que de momento no se han pronunciado desde la noche electoral. Por eso, los ‘síes’ o los ‘noes’ de estos cinco nuevos diputados electos, todos hombres, serán decisivos (la abstención no valdría). Pero, ¿quiénes son ellos? El líder de la formación en la región y candidato a la Presidencia es Ángel Pelayo Gordillo, el número 1 por la provincia de Badajoz. Es gerente de una empresa agrícola familiar, natural de Mérida y ya tiene experiencia política, ya que fue concejal de Cultura en el gobierno del PP de Pedro Acedo en la capital entre los años 2011 y 2015 y posteriormente también en la oposición. El número 2 por Badajoz es Javier Bravo Arrobas, de 51 años y abogado con 24 años de ejercicio, y el número 3 es Juan José García García, licenciado en Biología, doctor en Ciencias y profesor de la Universidad de Extremadura en el grado de Enfermería que se imparte en el centro universitario de Mérida.

Por la provincia de Cáceres, el número 1 es Óscar Fernández Calle, de 47 años , diplomado en Enfermería y gerente regional de una multinacional farmacéutica. Él es una de las caras del partido más conocidas ya que es el presidente de Vox en la provincia de Cáceres. El número 2 por Cáceres es Álvaro Sánchez Ocaña Vara, de 33 años, licenciado en Historia e Historia del Arte y profesor de Secundaria. Se afilió a Vox en 2018 y en 2019 fue candidato al Senado en las elecciones generales. Estos cinco hombres son los verdaderos triunfadores de la pasada noche electoral y los que tienen ahora mismo la llave de la Junta de Extremadura en sus manos. H

Deberán votar ‘sí’ o ‘no’ en la investidura de María Guardiola, que ya ha dicho que se presentará