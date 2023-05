Feijóo acelera el diseño de su propio PP sin ataduras tras la victoria del 28-M

El golpe de efecto de Pedro Sánchez convocando elecciones generales el 23 de julio va a obligar a Alberto Núñez Feijóo a acelerar el diseño del PP que quiere como líder. Su aterrizaje de emergencia en la presidencia de los populares, en abril de 2022, pasado el ecuador de legislatura, le obligó a tener que trabajar con dos grupos parlamentarios, en el Congreso y el Senado, que habían sido seleccionados por su antecesor, Pablo Casado. Feijóo empezó haciendo su propia cúpula, después cambió algunas portavocías de las comisiones de las dos cámaras, lanzó su fundación Reformismo21 y ahora, medio año antes de lo esperado, va a tener que confeccionar las listas electorales. Deben ser presentadas en las juntas electorales provinciales entre el 14 y 19 de junio.

El líder del PP va a poder elaborar esos equipos sin ataduras ni peajes con sus barones. El rotundo éxito de su partido en las elecciones municipales y autonómicas del domingo, con la reconquista de territorios como la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Cantabria, le permite tener las manos libres para hacer y deshacer. Además, las encuestas señalan que los populares darán un salto importante en el Congreso, pasando de los 89 escaños a más de 130. "Eso es una maravilla cuando lo vive un partido. Tienes huecos de sobra para contentar a todo el mundo", señala un alto cargo del partido que ha sido durante lustros fontanero. La euforia por los resultados del 28M, con nuevos ejecutivos repartidos por comunidades de toda España, también abre decenas de huecos para nuevos consejeros autonómicos.

El líder conservador tiene que rematar la confección de las listas generales que ya había empezado a hacer el vicesecretario Tellado

Feijóo ya había encargado hace meses a Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial, que empezara a pergeñar las listas y ya tiene bastante claros los números uno de casi todas las provincias. Tellado fue portavoz del PP en Galicia, secretario general de la formación y hombre de confianza total de Feijóo, que no dudó en llevárselo a Madrid el año pasado para confiarle las tareas más delicadas.

¿Aznaristas? ¿Fichajes de Cs?

El jefe de los populares mostrará en esas listas qué partido quiere. Si suma a políticos marianistas, aznaristas o casadistas. Si ficha a dirigentes de Ciudadanos para mostrar todavía más claramente que el PP absorbe al partido liberal. Si convence a personas como la exministra de Trabajo Fátima Báñez, ahora presidenta de la fundación CEOE, o a Pablo Isla, expresidente de Inditex, para ir en las listas o si las dos partes prefieren dejar ese paso para llegar directamente al Consejo de Ministros, en caso de lograr ser el próximo presidente del Gobierno. Todas estas incógnitas estarán despejadas en menos de un mes cuando se puedan ver las listas que el PP presenta al Congreso y al Senado.

La noticia del adelanto de las elecciones generales dejó a los populares sin tiempo para la degustación del triunfo (y sin marcar los titulares). Feijóo aplazó el inició del comité de dirección para seguir la intervención de Sánchez y al escucharle decidió salir él a hablar también a los medios de comunicación. El líder conservador animó a los ciudadanos a "culminar" el 26J el fin del presidente del Gobierno. "Ayer los ciudadanos votaron mayoritariamente a mi partido, pero el sanchismo no ha sido derogado todavía", avisó.

El político gallego sigue sin aclarar si va a abrir los gobiernos autonómicos a Vox

El antecedente de Moreno

En una comparecencia con un solo turno de preguntas, el gallego no fue cuestionado sobre si está dispuesto a abrir los gobiernos autonómicos del PP a Vox, partido al que necesita para la investidura de sus candidatos en algunas alcaldías y en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Baleares, Cantabria y Murcia. En la autonomía levantina se da la circunstancia de que el líder de ultraderecha, Carlos Flores, está condenado por violencia machista contra su exmujer. Según cada autonomía y los estatutos, la constitución de las Mesas de los Parlamentos ya darán una pista del acercamiento entre las dos formaciones y ese proceso puede coincidir con la precampaña de las generales.

"El golpe que ha recibido es durísimo pero [el presidente del Gobierno] aún vive y lo quiere aprovechar", dice un asesor que ha ganado enteros ante Feijóo en los últimos meses. En la sede central no creen que el resultado de las municipales sea extrapolable a las generales (según la Moncloa, el PP y Vox no llegarían a la absoluta, con 176 escaños). Pero un veterano alto cargo de los populares avisa: "Que no se confunda Sánchez con lo de alentar el miedo a Vox otra vez con lo de los gobiernos autonómicos. A [Juanma] Moreno esa estrategia le sirvió para concentrar en él los votos y llegar a la mayoría absoluta".