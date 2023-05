El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, asegura que él no participó en el secuestro de una edil en Maracena (Granada) el pasado 21 de febrero pese a que el juzgado que instruye el caso ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que lo cite como investigado. En un comunicado, López niega “de forma tajante” cualquier relación con los hechos investigados y asegura que todo es fruto de las acusaciones de una persona “desequilibrada”.

El juzgado de instrucción número 5 de Granada ha levantado el secreto de sumario sobre el secuestro de la edil socialista de Maracena Vanessa Romero el pasado 21 de febrero. Hasta ahora el único imputado, en prisión provisional, era el entonces novio de la alcaldesa, que la secuestró y retuvo a punta de pistola. El auto señala que hay “indicios” sobre la participación de Noel López, que hoy forma parte la ejecutiva del PSOE-A pero fue alcalde de Maracena entre 2007 y 2022, así como de la actual alcaldesa, Berta Linares y del concejal de Urbanismo y vicepresidente de la Diputación de Granada, Antonio García Leyva, a los que señala como “inductores”. Ambos forman parte del grupo socialista y lideran la candidatura del próximo 28 de mayo.

El secretario de Organización del PSOE andaluz es diputado en el Parlamento por lo que está aforado y solo el TSJA puede imputarlo. Por eso el juzgado de instrucción pide a Alto Tribunal andaluz que los cite y “deduzca testimonio contra este aforado y otras dos personas no aforadas al considerar que existen indicios sobre su posible participación en este hecho”. Esta petición está apoyada por la Fiscalía. El juzgado considera que es mejor no dividir la causa y desvía al TSJA la petición de imputación de los tres señalados. “En los próximos días, el Juzgado remitirá los testimonios a la Sala de lo Penal con una exposición razonada sobre los hechos acumulados en esta fase de la investigación”, agrega una nota del TSJA.

Copia del auto

López admite que ha recibido una copia del auto pero “no está investigado ni imputado”. Señala el dirigente socialista que solo le han notificado el auto para que “tenga conocimiento de las actuaciones procesales seguidas” y para que pueda defenderse de unas “manifestaciones calumniosas” cuando corresponda. Avanza además que tomará acciones judiciales contra quienes lo difamen o calumnien.

“No he coincidido con esa persona, como constata la propia jueza instructora en el auto”, dice Noel López en referencia al secuestrador y pareja de la alcaldesa, Pedro Gómez, en prisión provisional desde que sucedieron los hechos. “Es incomprensible que todavía no se me haya permitido acceso a las actuaciones, a pesar de haberlas solicitado de forma urgente”, agrega. El secretario de Organización del PSOE andaluz considera “intolerable la indefensión” que dice haber sufrido “por las informaciones y acusaciones publicadas” que lamenta le han dado “por imputado y hasta condenado”. “No tengo vinculación alguna con los hechos”, concluye.

Un detenido

El único detenido hasta el momento era el novio de la alcaldesa, Berta Linares. La regidora rompió su relación al trascender el secuestro. Linares tomó el testigo de Noel López en Maracena después de ser nombrado secretario de Organización del PSOE-A, en julio de 2022, tras 15 años en el cargo. Su sustituta es su prima y él fue su mentor político.

Desde la dirección federal socialista insistieron en que no cabe ninguna medida porque López no está imputado y consideran que es “inédito” que se haya levantado el secreto de sumario a tres días de las elecciones.

El PP ha pedido que tanto la alcadesa como su número dos sean suspendidos de la candidatura socialista en Maracena ante hechos que consideran “muy graves”. El secuestro pudo estar relacionado con una presunta trama urbanística en el municipio que podría afectar al periodo en el que el secretario de Organización del PSOE-A era alcalde. Cuando la edil socialista Vanessa Romero fue secuestrada llevaba en el maletero del coche documentación sobre el área de urbanismo y siempre consideró que había sido lo que motivó el suceso.