Este domingo no todos los municipios españoles van a escoger su alcalde o alcaldesa. Hay 44 poblaciones, de las más de 8.000 que existen en España, que no van a votar a nadie, porque nadie ha dado el paso de presentarse como candidato. La mayoría están en Navarra, pero hay cuatro también en Burgos, otro en Segovia y un último en Teruel. Se trata de municipios pequeños que entre todos ellos no llegan ni a los 10.000 habitantes y muchos de ellos no es la primera vez que se encuentran en esta situación. En 2019, también hubo 31 municipios navarros, tres de Burgos y uno de Guipúzcoa en los que no hubo candidatos.

¿Cuál es la solución en estos casos? Según la ley electoral, se tienen que celebrar unas nuevas elecciones en un plazo de seis meses. Y, si en este caso tampoco se presenta ningún candidato, se tiene que constituir una comisión gestora. Según el articulo 182 de la LOREG, debe estar integrada por "todos los miembros de la corporación que continúen y los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las vacantes". En caso de no haber nadie en esta situación que pueda asumir la gestión local, es la Diputación Provincial la que la asume directamente. En 2019, de los 36 municipios donde no se presentó nadie en mayo, en la mayoría de ellos se consiguió remediar en noviembre, seis meses más tarde, con la repetición electoral. Solo cuatro pueblos de Navarra volvieron a renunciar a la cita y tuvo que acabar creándose una comisión gestora.