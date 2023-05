La Guardia Civil afirma que Marta Rovira le dijo a Xavier Vendrell que estaban "reclutando gente" para acciones de Tsunami Democràtic

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, aseguró por mensaje al 'exconseller' de este partido Xavier Vendrell estar "reclutando gente" para sus "acciones", en referencia a las convocadas por Tsunami Democràtic, según consta en uno de los informes que la Guardia Civil ha ido presentando en las diligencias abiertas por terrorismo y conspiración para cometer estragos en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde se investiga la organización y financiación de la plataforma nacida para canalizar las protestas por la sentencia del 'procés'.

Rovira, que utiliza el alias de 'Matagalls' -uno de los 18 picos de la campaña Cimas por la Libertad con la que desde el independentismo se protestó contra el procedimiento por el 1-O-, se mensajea con Vendrell a través de la aplicación Threema. Según uno de los informes a los que El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, ha tenido acceso, el 5 de octubre de 2019 el usuario 'Matagalls' le dice a Vendrell que "se está reclutando a gente para hacer 'vuestra acción'", en una referencia a las acciones de Tsunami Democràtic.

La Guardia Civil considera que ello supone que Vendrell "desempeñaría un cargo directivo y con mando sobre las diferentes personas que integran la plataforma". En una de las conversaciones con 'Matagalls' el 'exconseller' de ERC afirmaba: "Mi gente puede hacerlo sin el apoyo de la estructura, pero no con la estructura en contra".

Impulsar y dirigir

El instituto armado considera que Vendrell es el "encargado de impulsar o dirigir los inicios de la plataforma". Se basa para ello en que "muestra un conocimiento previo de las acciones que se van a llevar a cabo y que han sido minuciosamente ideadas y planificadas". En sus conversaciones en el chat decía pensar "que cuando las primeras acciones salgan bien todo el mundo reaccionará, pero cuesta arrancar".

En otro mensaje se lamentaba por cómo se valoraba el trabajo de la plataforma. "La otra cosa que me supo mal es la valoración respecto del Tsunami Democràtic, me dio la sensación de un desprecio absoluto hacia una gente que ha realizado las acciones más contundentes por unos que están perseguidos por terrorismo por un Estado que ya hemos visto que no va en broma (...) Y por tanto, pensamos que la combinación de una acción política dirigida a sumar más personas al proyecto y las acciones para poner en jaque al Estado (pienso que la mejor herramienta es Tsunami) combinadas con el incremento de los soportes internacionales (en los que no se para de trabajar) son el único camino posible".

Comunicación

Los investigadores identifican varias aplicaciones de mensajería rápida entre los utilizados por las personas que sitúan en la cúpula de Tsunami Democràtic. Una es Signal, utilizada por el grupo 'Harley Davidson', en el que participaba la propia Rovira y a través del que se coordinaba la actividad independentista y otro es Threema, que es el que utiliza para comunicarse con Vendrell.

Un tercero es Wire, a través del que otro de los presuntos organizadores de la plataforma, el empresario Oriol Soler, el único formalmente imputado en las diligencias en manos del juez Manuel García-Castellón, se comunica con el diputado de ERC y secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg Ramon, que utiliza el alias de 'Konan'. Según la Guardia Civil, ambos dirigen la comunicación de Tsunami Democràtic.

Una vez levantado el secreto del sumario, tras la presentación de un informe con las conclusiones de las pesquisas de la Guardia Civil, la fiscalía debe determinar si falta alguna diligencia por practicar, concretar los delitos en que se puede traducir lo ocurrido en las movilizaciones y quién debe responder penalmente por ellos. En función de todo ello la Audiencia Nacional podría perder la competencia para investigar a la plataforma.

Por ejemplo, si considera que la actuación de Wagensberg es constitutiva de delito, al estar aforado dada su condición de miembro del Parlament, deberá pedir al magistrado que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o al Tribunal Supremo dependiendo de si los hechos se entienden solo cometidos en Cataluña o fuera de ella. Los informes de la Guardia Civil sitúan en Estonia la organización técnica de Tsunami Democràtic y en Suiza algunas de las reuniones mantenidas.