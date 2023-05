El día después de la bronca en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo por la relación de los socialistas con los independentistas vascos de Bildu y la polémica en torno a las listas de este partido, el expresidente José María Aznar ha hecho su incursión en la campaña madrileña para sentenciar sobre los peligros que advierte en esa relación. "El precio siguiente se llama consultas, eso es lo que va a pasar si la coalición de Gobierno (de Sánchez) continúa".

Aunque las elecciones del próximo 28 de mayo son municipales y autonómicas, el encuentro que este miércoles han tenido el expresidente del Gobierno y el candidato popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han girado en torno al futuro de la política nacional. Aznar ha dibujado un futuro de España condicionado por los separatistas catalanes y vascos si el PP no logra una mayoría fuerte para gobernar el país. Y Almeida ha advertido de que el problema de que Sánchez se mantenga en el poder con el apoyo de las "minorías de bloqueo", en referencia a los grupos independentistas, no será solo que las "consultas" sean el próximo precio a pagar sino que además "estarán avaladas por el Tribunal Constitucional".

El expresidente ha explicado cómo llegan a esa conclusión: si el aborto y la eutanasia se justifican en la "libre autodeterminación de la mujer" o la "librea autodeterminación de la persona que decide morir" y así se "convierten en derecho supuestamente avaladas por el Tribunal Constitucional" cabe esperar que ocurra lo mismo con las consultas que quieren los independentistas. "¿Por qué no va a estar avalada una mutación constitucional?", se ha preguntado.

En Madrid llevar la campaña a la política nacional resulta muy fácil para el PP porque el argumento que llevan repitiendo desde hace meses es el mismo y este miércoles lo han repetido los dos: Madrid como "contrapeso" de la coalición de gobierno, como referente de lo que "España puede llegar a ser" y "orgullosa capital" de una "nación histórica".

"Madrid no puede ser capital de un residuo", ha apuntado Aznar y ha alabado y avalado la confrontación de Madrid con el Ejecutivo nacional como una forma de prevención. "El tirón separatista va a venir, te lo están diciendo todos los días. No es conveniente un gobierno condicionado sino con capacidad par tomar decisiones solo", ha explicado para pedir un "gobierno lo más fuerte posible" para el PP.

Entiende el expresidente que los independentistas catalanes y vascos le tienen ya "la medida" cogida al presidente socialista, que se ha dedicado a hacer "un traje a medida" para ellos con sus decisiones políticas de esta legislatura. "Tenemos que ser el sastre", ha explicado. El patrón debe ser advertir a los grupos nacionalistas que van a volver "la malversación, que no habrá referéndum, no a los terroristas en las listas, que se revisará la legalidad y se aplicará la ley de partidos.... con esto ya estás diciendo 'no se molesten en tomarme la medida'. Y esto es lo que más o menos tanto Aznar como Almeida creen que se está haciendo ya desde Madrid "de manera extraordinaria", plantar cara y anticiparse.