La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a revalidar el cargo las elecciones del 28 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este domingo contra el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por relacionarla con las "campañas de las cloacas del Estado" por criticar la inclusión de 44 condenados por su vinculación con ETA en sus listas.

"Ayer me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado, lo dice él, que la ley de bienestar animal estaba pensada precisamente para gente como él", ha expresado Ayuso en un mitin en Pozuelo de Alarcón, tradicional feudo de los populares, donde ha asegurado que no tiene "miedo" a Otegi ni "a su miserable política".

"Así se lo diré el sábado", ha dicho la dirigente del PP, que acudirá el sábado próximo en campaña electoral a Bilbao, donde cierra la lista electoral del PP de manera simbólica.

Otegi hizo referencia a la presidenta madrileña y a sus críticas por la inclusión de condenados por su vinculación al terrorismo en un mitin electoral en Bilbao, ciudad donde Ayuso cierra la lista del PP de manera simbólica.

"El día 28 vamos a ser más. Quizás no todos los que quisiéramos, pero muchos más de lo que las élites económicas y las cloacas del Estado quisieran que fuéramos", dijo Otegi.

Ante más de un millar de asistentes, Ayuso ha afirmado que Otegi es "uno de los protagonistas de la campaña de Pedro Sánchez porque él ha querido, y es parte de su programa", y ha avisado de que EH Bildu "acabará gobernando el País Vasco".

"El problema es que él no lo oculta, quien lo oculta es el presidente del Gobierno", ha señalado.

La dirigente del PP ha ironizado con que el líder de EH Bildu sea "un hombre de paz" que "ahora va de víctima", según afirmó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuando ha estado condenado por su pertenencia a ETA, y ha incluido en sus listas electorales a 44 exetarras.

"Creo que la nación que admita este asalto de los criminales a las instituciones habrá firmado su sentencia de muerte, que vivir luchando contra el crimen es terrible, pero es digno… que se puede perder la vida, pero no la libertad ni la decencia y que vivir gobernado por criminales no es vida, que no hay democracia ni hay Estado de Derecho que resista esto", ha remarcado la dirigente del PP, que ha considerado que el PSOE está "sometido al crimen y al silencio".

Ayuso ha elegido en Pozuelo el mismo escenario en el que se celebró el mitin de las elecciones adelantadas de 2021, aquella vez acompañada del expresidente del PP Pablo Casado, cuando aún no había estallado la guerra interna por el control del partido en Madrid.