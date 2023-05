"Esto no está perdido". En el equipo de Mónica García, actual líder de la oposición y candidata de Más Madrid, creen en la campaña, en sus posibilidades y un poco en Félix Tezanos, director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que este jueves publicaba que Más Madrid se mantiene como fuerza líder de la izquierda en la región (29/30 frente a 19/26 del PSOE madrileño). El candidato socialista, Juan Lobato, ansía arrebatar ese puesto a García y en su equipo, pocas horas antes de que saliera la encuesta rebajaban las pretensiones de quienes dan por seguro que no habrá sorpasso: "No sobredimensionemos, estamos hablando de una diferencia de apenas 4.000 votos" entre los dos partidos en 2019. Además, queda toda la campaña, insisten. Que hay partido en la izquierda, vaya.

Una y otra formación hacen un esfuerzo estos días por no dar nada por sentado y se rebelan contra las encuestas que apuntan a la mayoría del PP, aunque todas están siendo bastante claras respecto a los resultados que obtendría Isabel Díaz Ayuso, rozando la mayoría, y las dificultades de la izquierda para sumar a menos que ocurra algo en las próximas dos semanas de campaña. Mismo objetivo Tanto García como Lobato procuran ignorarse y centrar sus mensajes en sus respectivas propuestas y en desmontar a Ayuso. Pero se miran de reojo. "No somos un partido de nicho ni de oportunidad. Esto es un ejército imparable", apuntan en el equipo socialista, sin mencionarlos pero en referencia a otros partidos de la izquierda como Más Madrid y Podemos, y haciendo hincapié en que su candidato está superando su principal barrera, el "desconocimiento": esto está "mejorando su valoración". A más conocimiento, mejores predicciones electorales, señalan. En el PSOE confían en los alcaldes del sur y del Corredor del Henares, donde van a focalizar gran parte de su campaña. También en que a pesar de que Pedro Sánchez genera disparidad de reacciones en Madrid y que el propio Lobato marca a veces diferencias con las iniciativas de Moncloa, las políticas sociales puestas en marcha por el gobierno de coalición calen entre sus votantes habituales y potenciales para amarrar ese apoyo. Así, después del 28 de mayo esperan gobernar en más de los 60 municipios que ahora controlan y que ese impulso local sirva para propulsar los resultados de Lobato y con eso dar el sorpasso a Más Madrid. Toda la campaña por delante Pero en el partido de García su visión es muy distinta. "En la última (cita electoral de 2021) les superamos cuando nadie lo reflejaba en las encuestas", explican y eso les hace pensar que si los sondeos ahora les favorecen les pueden superar "por mucho". "Estamos arrancando" y las campañas, apuntan en Más Madrid, se les dan bien. "Absolutamente todas las encuestas nos dan por encima del PSOE", recalcan en la formación. La primera vez que Juan Lobato asomó por encima de Mónica García en alguna encuesta fue el 22 de diciembre de 2022, cuando llevaba ya un año al frente de los socialistas en Madrid como secretario general. Hoy tanto PSOE como Más Madrid tienen 24 escaños en la Asamblea de Madrid; en 2021 obtuvieron casi un empate técnico con 614.660 votos García y 610.190 Ángel Gabilondo, el candidato socialista de entonces. Pero el CIS de diciembre proyectaba un crecimiento de hasta 31 o 38 escaños para Lobato, mientras García reducía sus opciones, situándose entre los 21 y los 25. Aquel resultado no se ha vuelto a repetir en ninguna encuesta pública, hasta esta última semana en El País, aunque internamente los socialistas mantienen que en los municipios del sur el crecimiento está siendo muy relevante y arrastra el voto de Lobato. Aquellas predicciones del CIS también señalaban que Podemos sobrevivía e incluso mejoraba resultados; hoy dice lo contrario, que se encuentra en el límite del porcentaje de voto necesario. Las encuestas internas de Más Madrid identifican desde hace meses el agotamiento de Podemos y cómo eso puede influir en los resultados finales de la asamblea. En Más Madrid creen haberse recuperado del golpe que supuso lo ocurrido con el bono social eléctrico que afectaba a su candidata y García señalaba el primer día de campaña que se está "jugando la final". Se refería a la partida con Ayuso, pero bien podría referirse al liderazgo de la izquierda, aunque en su partido vuelven a insistir, tienen su hoja de ruta, un camino que seguir olvidándose de lo que no sea derrotar al PP. "Nosotros vamos a lo nuestro" y un optimista "vamos a dar una sorpresa". En el PSOE, apuntan en otra dirección. "El contexto ahora es diferente", rematan cuando recuerdan la escasa diferencia de votos de ambos partidos en 2021.